عودة رحلات العمرة.. زيادة 20% للمعتمرين ورسوم تصل لـ 7000 جنيه

بعد انقطاع عامين بسبب فيروس كورونا، أعلنت المملكة العربية السعودية، عودة الطيران المباشر بين مصر والمملكة، إلى جانب عودة رحلات العمرة بدءا من اليوم الأربعاء 1 ديسمبر، وذلك بمراعاة تطبيق الشروط والإجراءات الاحترازية.

شروط تأشيرات العمرة

وفيما يخص اشتراطات إصدار تأشيرات العمرة للقادمين من خارج المملكة لأداء العمرة من الدول المسموح لها بالسفر إلى المملكة، مثل مصر، قالت وزارة الحج والعمرة في السعودية، إن المعتمرين القادمين من الخارج بتأشيرة عمرة والمحصنين بجرعات اللقاحات المعتمدة في المملكة يسمح لهم بالبدء مباشرة في أداء العمرة ولا حاجة لتطبيق الحجر المؤسسي عليهم.

وأضافت أن معتمري الخارج القادمين بتأشيرة عمرة والمحصنين بجرعات اللقاح المعتمد لدى منظمة الصحة العالمية دون المملكة، يطبق عليهم إجراءات الحجر المؤسسي لمدة 3 أيام، وبعد 48 ساعة من انتهاء الحجر المذكور، يتم تقديم شهادة فحص مخبري "بي سي آر" سلبية ليتوجهوا مباشرة لأداء مناسك العمرة.

وأكدت وزارة الحج والعمرة في المملكة أن الشرط الأول لإصدار تأشيرات العمرة والدخول للمملكة هو أن يكون الشخص مستكملاً لجرعات اللقاح والتحصين.

رسوم العمرة الجديدة

وفي سياق متصل، أعلن نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة ناصر ترك، ارتفاع أسعار العمرة هذا العام بسبب الإجراءات الاحترازية الصارمة والاشتراطات الصحية الجديدة، والتي تلزم بتطعيم المعتمرين والتباعد الاجتماعي في المسكن، والتنقل وأداء مناسك فرضة العمرة والتأمين الذي سيتم لأول مرة من الجانب السعودي متوقع ارتفاعها لـ 20% فقط.

وأوضح عضو اللجنة العليا للحج والعمرة أن جميع التعاملات في ملف العمرة هذا العام سيتم من خلال بوابة العمرة المصرية وهي الجهة الشرعية الوحيدة لتنفيذ رحلات عمرة.

قانون بوابة العمرة المصرية

ووفقا لقانون بوابة العمرة المصرية، لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقا لأحكام القانون رقم 37 لسنة 1977، ويصدر بالقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ الرحلات المشار إليها سنويا قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع غرفة شركات السياحة.

وتلزم الشركات السياحية بسداد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة التي تنظمها ويصدر بتحديد قيمته وقواعد حسابه واسترداده قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الغرفة المختصة، ويحصل التأمين نقدا او باي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم الدفع غير النقدي.

ويصدر الوزير المختص قرار بتحديد فئات الرسوم المقررة على شركات السياحة بالاتي: "رسم اعتماد او تصديق عقود الكترونية مع الوكلاء السعوديين بما لا يجاوز 5000 جنيه، رسم اصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة بما لا يجاوز 1000 جنيه، رسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحة على البوابة بما لا يجاوز 1000 جنيه".

وللوزير المختص بقرار مسبب إيقاف نشاط الشركة السياحية كليا او جزئيا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز عام في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها، وفي حالة تكرار المخالفة يلغى ترخيص شركات السياحة.