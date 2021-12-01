في ذكري رحيله.. قصة سيارة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.. صور

كان يغرد بصوته الجلي ليعلن عن موعد إفطار الصائمين في شهر رمضان المعظم، فيجعلك تشعر و كأن السماء قد عزفت بقيثارتها كلمات الحب بصوته الشجي العذب، صوت الجنة الذي يناديك كل صباح بمجرد ضغطة زر المذياع ويرتل بصوته آيات الذكر الحكيم.

الكروان صاحب الحنجرة الذهبية فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، هذا الصوت الذي ترك دنيانا منذ 33 عامًا وتحديدًا في الثلاثين من شهر نوفمبر عام 1988.

فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد

الصوت العالق في أذهاننا بذكريات شهر رمضان المبارك تعشق سماعه الآذان بمختلف جنسياتها يسمعه الاعجمي قبل العربي، وهذا ما دل عليه أحد أشهر مساجد إندونيسيا حينما كان فضيلة القارئ عبد الباسط عبد الصمد في زيارة هناك و اخذ يتلو بعضًا من آيات القرآن الكريم بصوته الفريد وفجأة امتلأت جنبات المسجد بألاف من المستمعين يكاد أن يصل عددهم قرابة 250 ألف مستمع ومصلِ بساحة المسجد.

فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد

ولد فضيلة الشيخ الجليل عبد الباسط عبد الصمد في الأول من شهر يناير من العام 1927بقرية أرمنت بصعيد مصر، لأسرة جميعها يحفظ ويجود يترتل الذكر الحكيم وهذا ما ساعده على بداية حفظه للقرآن الكريم وهو في سن السادسة وحينما وصل إلى العاشرة من عمره أتم حفظه كاملًا و أصبح حاملًا للمسك، ومنذ ذلك الحين تهافت عليه المستمعون من القرى المجاورة، حتى جاء العام 1950 وحالفه الحظ للمشاركة في مولد السيدة زينب رضي الله عنها، فذاع صيته وأصبح أحد أهم مقرئين العالم الإسلامي، حيث قام بقراءة القرآن الكريم في أهم مساجد العالم و من بينها المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي بفلسطين والمسجد الحرام والنبوي، والمسجد الأموي بدمشق.

فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد

ولأنه قارئ مصر الأول فمازال حب الناس يطغى على العالم الإسلامي ويتوارثه الأجيال، فنجد جيل السوشيال ميديا يبحثون عن صور قارئهم المفضل عبد الباسط عبد الصمد ويتداولونها بشكل مستمر وكان بينها صورته وهو يستقل أول سيارة يمتلكها في حياته، و كانت من إنتاج أقدم وأعرق شركات صناعة السيارات في العالم والتي حملت شعار دودج DODGE.

فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد

امتلك فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد سيارته الفارهة من صناعة شركة دودج DODGE التي تأسست بالولايات المتحدة الأمريكية في العام 1900 و أنشأها واحد من اهم رائدي الأعمال الأمريكيين ويُدعى هوراس وجون دودج، ولكن فيما بعد تم ضم هذه الشركة لتصبح تابعة للشركة الأمريكية الأم كرايسلر CHRYSLER.

فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد

وتم تسمية الشركة الامريكية بـ دودج DODGE هذه الكلمة التي تعني " خدعة "، وكانت وملا تزال جميع إصدارات هذه الشركة يتسم تصميمها بميل واجهتها بشكل كبير إلى الضخامة والتوحش، لذا يطلق عليها دائمًا لقب" وحش الصحراء وذلك يرجع إلى إصدارها لفئة السيارات رباعية الدفع التي تسير بكل سهولة ويسر خلال الطرق غير المستوية المنحدرة والصحراوية الوعرة.

فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد

وفي فترة أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي كانت إصدارات الشركة الأمريكية دودج DODGE عكس إصدارات العصر الحالي تمامًا، حيث كانت تتسم طرازاتها بالكلاسيكية البسيطة والاناقة الشديدة كبقية تفاصيل هذا العصر الذهبي، لذا استقل فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد السيارة دودج من الطراز الكلاسيكي الفريد DODGE CUSTOM ROYAL LANCER موديل العام 1955، المصنف بأفضل طراز أنجبته الشركة الأمريكية، والذي استمد قوته من محرك مكون من 8 أسطوانات، ليستطيع أن يولد قوة قدرها 325 حصانًا.