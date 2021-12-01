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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

وزير الأوقاف يهنئ الحاصلين على دورة "التميز الدعوي" بأكاديمية الأزهر

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم، بالنيابة عن الأئمة المتدربين في دورة (التميز الدعوي) بأكاديمية الأزهر في ضوء التعاون والتكامل والتنسيق بين الأزهر والأوقاف ، خالص الشكر لفضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب على الجهود المبذولة في هذه الدورة الخامسة التي تم انعقادها في الفترة من 31/ 10/ 2021 إلى 18/ 11/ 2021م التي شارك فيها اثنان وعشرون إمامًا.

التميز الدعوي 


كما يشارك خمسة وعشرون إمامًا في الدورة السادسة المنعقدة حاليًا في الفترة من  28 / 11/ 2021م إلى 16/ 12 / 2021م.
كما هنأ وزير الأوقاف الأئمة المشاركين بإتمام الدورة ، وبأن أوجههم لتسلم شهادات إتمام الدورة من د/ محمود الفخراني مساعد أ.د/ الوزير لشئون الامتحانات والتدريب ، وهم :
1. على الله شحاتة محمود الجمال - القاهرة
2. مصطفى عبد السلام محمد محمد - القاهرة
3. حسن محمد عبد المعبود محمود - القاهرة
4. أحمد مشحوت محمد حسان - الديوان
5. محمد أنور عبد الحكيم بحيري - الديوان
6. أشرف إبراهيم الشوادفي أحمد - الديوان
7. أحمد ضيف الله سعد - الديوان
8. بشير إبراهيم محمد علي - الديوان
9. محمود عقبة طه محمود - بني سويف
10. بسيوني فوزي قطب  القطري - البحيرة
11. عبد الحليم فرج عبد الحليم محمد - البحيرة
12. محمود عبد الفتاح محمد حسن - أسيوط
13. محمد  فتحي بدوى عارف - أسيوط
14. مصطفى حسن محمد حسن - أسيوط
15. السيد محمد السيد عبد اللطيف - الإسماعيلية
16. أبو بكر  إبراهيم حسين حسين - الإسماعيلية
17. محمد وجدي سعد عبد الله سلامة - الإسماعيلية
18. محمد محمد عطية أحمد سليم - الإسماعيلية
19. أحمد صلاح علي محمد - الإسماعيلية
20. عبدالله عادل الصاوي أحمد - الإسكندرية
21. علي عبد الجليل السيد الشوني - الإسكندرية
22. عبد الفتاح أحمد شعبان عبدالفتاح - الإسكندرية.

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درع جامعة المنصورة للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
تقديرًا لجهوده في نشر الفكر الوسطي
في ضوء التعاون المثمر بين الجامعات المصرية  ووزارة الأوقاف  في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتقديرًا لدور المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في نشر الفكر الوسطي ومشاركته المتميزة بمعرض جامعة المنصورة للكتاب ، الذي عقد في الفترة من ٢١ / ١١ / ٢٠٢١م وحتى ١ / ١٢ / ٢٠٢١م بالمكتبة المركزية بجامعة المنصورة ،  قام أ.د/ أشرف طارق حافظ نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون الدراسات العليا والبحوث بإهداء درع الجامعة للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، وقد تسلمه نيابة عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الشيخ/ صفوت نظير مدير مديرية أوقاف الدقهلية.

التميز الدعوي وزير الاوقاف الأئمة أكاديمية الأزهر أحمد الطيب شيخ الأزهر وزارة الأوقاف

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