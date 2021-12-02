حملات أمنية لضبط القضايا بمنافذ الجمهورية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة فى مجال الأمن العام عن ضبط 34 قضايا، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 1142 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 198 حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط 10 قضايا.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.