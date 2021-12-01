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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لجنة مشتركة برئاسة العلاج الحر تتفقد مستشفيات العزل الخاصة في السويس

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تفقدت لجنة مشتركة من مديرية الصحة في السويس، برئاسة إدارة العلاج الحر بقيادة الدكتور أيمن قابيل مستشفيات العزل الخاصة.

وذلك للاطمئنان علي تنفيذ البروتوكولات العلاجية المتبعة مع مصابي كورونا وتنفيذ إجراءات مكافحة العدوى ومتابعة سلامة الدواء .

جاء هذا تنفيذاً لتوجيهات الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس بالمتابعة المستمرة لجميع منافذ تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وقد شارك في الجولة التفقدية الدكتورة مريم سلامة مدير عام الصيدلة والدكتور إدوارد إميل عن إدارة العلاج الحر والدكتور  محمود إسماعيل  عن إدارة مكافحة العدوى .

في السويس ادارة العلاج الحر مستشفيات العزل مستشفيات العزل الخاصة مصابي كورونا مكافحة العدوى سلامة الدواء

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