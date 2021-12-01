لجنة مشتركة برئاسة العلاج الحر تتفقد مستشفيات العزل الخاصة في السويس

تفقدت لجنة مشتركة من مديرية الصحة في السويس، برئاسة إدارة العلاج الحر بقيادة الدكتور أيمن قابيل مستشفيات العزل الخاصة.

وذلك للاطمئنان علي تنفيذ البروتوكولات العلاجية المتبعة مع مصابي كورونا وتنفيذ إجراءات مكافحة العدوى ومتابعة سلامة الدواء .

جاء هذا تنفيذاً لتوجيهات الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس بالمتابعة المستمرة لجميع منافذ تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وقد شارك في الجولة التفقدية الدكتورة مريم سلامة مدير عام الصيدلة والدكتور إدوارد إميل عن إدارة العلاج الحر والدكتور محمود إسماعيل عن إدارة مكافحة العدوى .