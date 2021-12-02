بتهمة إهانة قدسية مصر.. نقابة المهن الموسيقية تحيل عمر كمال للتحقيق

أثار المطرب عمر كمال حالة من الجدل حوله بعد حفله في موسم الرياض الذي استبدل كلمة «خمور وحشيش» بكلمة «تمور وحليب» مبررا ذلك بأنه على أرض طاهرة «المملكة العربية السعودية».

بيان نقابة المهن الموسيقية

أصدرت نقابة المهن الموسيقية، بيانا صحفيا للرد على حالة الجدل حول المطرب عمر كمال، بعد حفله في موسم الرياض الذي استبدل كلمة «خمور وحشيش» بكلمة «تمور وحليب» مبررا ذلك بأنه على أرض طاهرة «المملكة العربية السعودية».

وقالت نقابة الموسيقيين، في بيانها: « مصر وطن مُقدس ومُصان ، عرفت التوحيد قبل الأديان ، واستأمن الأنبياء علي أرضها فكانت لهم ملاذا وأمانا

وأنارت للعالم مصابيح العلوم والفنون فاستنار، حتي جاء بعض أبنائها الذين عاقوها فحاولوا إهانتها في كلامهم بقصد أو بغير قصد لكن مصر لا تُهان».

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديوجراف التالي: