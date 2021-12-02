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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بضربات الترجيح .. هزيمة منتخب مصر للساق الواحدة ضد أنجولا.. فيديو

منتخب مصر ذات الساق
منتخب مصر ذات الساق الواحدة

قال الدكتور محمد خيري، رئيس لجنة الإعداد البدني لمنتخب مصر ذات الساق الواحدة، إن بعد مبارة ماراثونية، خسر المنتخب المصري للساق الواحدة من أنجولا بطل العالم بضربات الترجيح.
وعلق محمد خيري في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، على الخسارة قائلاً: "احنا مش زعلانين من أي حاجة، بالعكس ده احنا بدأنا المبارة بشكل جيد جداً، ودخلنا في أول 5 دقائق الهدف الأول بتاعنا".
وتابع رئيس لجنة الإعداد البدني لمنتخب مصر ذات الساق الواحدة، قائلاً: "انتهى الشوط الأول بتفوق كبير مننا .. وتقدمنا الشوط الأول .. وكنا ماسكين الماتش كويس جداً"، مشيراً إلى حضور وفد من الاتحاد الدولي،ورؤساء الاتحاد، ومجموعة من المسئولين في باقي الدول الأفريقية.
وواصل محمد خيري قائلاً: "كانوا مذهولين اننا في أول مشاركة لينا  وظهرنا باللعب الجميل ده واتعادلنا مع بطل العالم في آخر 5 دقائق بطلوع الروح منهم .. حتى وصلنا لضربات الترجيح وضيعنا فرص وهما انتهزوها".
ونوه رئيس لجنة الإعداد البدني لمنتخب مصر ذات الساق الواحدة أن الذي عبدالله مصطفى الشهير بـ عبد الله شيكا، هو صاحب الهدف الأول لمنتخب مصر ذات الساق الواحدة، معقباً: "فرحنا جداً بالهدف ده لأننا خطفناهم في أول 5 دقائق".
وعقب محمد خيري قائلاً: "الحمد نالنا احترام الجميع، وبعد ما خصلنا الماتش ، رئيس الاتحاد التنزاني عبر لي عن ذهوله وامبهاره بالمنتخب".  

منتخب مصر منتخب مصر ذات الساق الواحدة أنجولا بطل العالم رئيس لجنة الإعداد البدني

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