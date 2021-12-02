عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عبير صبرى لـ «صدى البلد»: «أبو صدام» تجربة مهمة وتكريم نيللي وكريم عبد العزيز فخر لنا.. فيديو

عبير صبرى
عبير صبرى

كشفت الفنانة عبير صبرى عن رأيها فى فيلم “أبو صدام”، على هامش عرضه الأول فى الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى. 

وقالت عبير صبرى لـ عدسة “صدى البلد”: "حرصت على حضور فيلم “أبو صدام” وهو تجربة إبداعية ومهمة تستحق المشاهدة، خاصة أنها تجربة شبابية أيضا". 

وأضافت عبير صبرى: "ظهور النجمة نيللى خلال تكريمها بافتتاح مهرجان القاهرة السينمائى أشعرنى بالسعادة، وأتمنى عودتها مرة أخرى للشاشة، فهي واحدة من جميلات السينما المصرية وأيقونة الفوازير والاستعراضات". 

وأكدت عبير صبرى لـ عدسة “صدى البلد”: "سعيدة بتكريم النجم كريم عبد العزيز، فنان جميل وناضج وصادق والجائزة مستحقة". 

الإحصائية الكاملة للأفلام المشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي

كشف محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، عن الإحصائية الكاملة للأفلام المشاركة ضمن فعاليات الدورة الـ 43.

وقال "حفظي"، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمهرجان، إن إجمالي عدد الأفلام المشاركة هذا العام، ضمن فعاليات المهرجان؛ هو 98 فيلما، تمثل 63 دولة حول العالم، مقسمة كالآتي: 76 فيلما طويلا، 22 فيلما قصيرا.

وأوضح رئيس المهرجان، أن عروض الأفلام مقسمة كالآتي: 27 عرضا عالميا أول، 7 أفلام عرض دولي أول، 44 فيلم عرض أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 15 فيلما تعرض للمرة الأولى في الدول العربية وشمال أفريقيا.

تلقي لقاح كورونا شرط لحضور الفعاليات 

كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن الإجراءات الاحترازية، التي من المنتظر أن يتم تطبيقها والالتزام بها خلال فعاليات الدورة الـ 43، التي ستنطلق في الفترة من 26 نوفمبر الجاري، وحتى 5 ديسمبر المقبل.

وقالت سارة بسادة، نائب المدير التنفيذي للمهرجان، إن الشعار الذي سترفعه الدورة الـ 43، هو: “التطعيم للجميع”، حيث تم تطعيم كل العاملين والمشاركين ضمن المهرجان.

ولفتت إلى أن الضيوف الأجانب سيكونون مطالبين أيضَا بتلقي اللقاح، مؤكدة أنه في حالة ثبوت عدم تلقيهم له، فإنهم سيكونون مطالبين بعمل تحليل Pcr، كل 72 ساعة، وهو ما ينطبق أيضًا على الجمهور المصري الذي سيتردد على فعاليات الدورة.

في السياق نفسه، كشفت نائب المدير التنفيذي، أنه سيكون هناك مركز للتطعيم في دار الأوبرا المصرية، بدأ العمل به منذ أيام؛ وهو ما منح فترة كافية للتطعيم قبل انطلاق فعاليات المهرجان اليوم.

فيما أكدت أن هناك أكشاكا للتسجيل لتلقي اللقاح، ليس في دار الأوبرا فقط؛ وإنما في كل الأماكن التي ستستضيف فعاليات المهرجان، بما فيها فندق إقامة الضيوف، ومركز التحرير الثقافي.

عبير صبري مهرجان القاهرة السينمائي محمد حفظي كريم عبد العزيز الفنانة عبير صبري مهرجان القاهرة السينمائي الدولي النجم كريم عبد العزيز محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائي افتتاح مهرجان القاهرة

ترشيحاتنا

القاهرة تنتصر للقدس والجولان| مصر تضرب خطة إسرائيل 2050 في مقتل

بالمجان.. مبادرة لعلاج مرضى التصلب المتعدد من ذوي الاحتياجات الخاصة في "زايد التخصصي"

"اتصالات رجال الأعمال" تطالب بتحديث استراتيجية الأمن السيبراني وخطة لتأهيل الكوادر الفنية

وكيل عربية النواب: الجولان سورية.. وأفعال إسرائيل باطلة وستزول

جورج قرداحي مهنئا الإمارات بعيدها الوطني: "بلاد خير تشعّ أنوارها على العالم"

رواد تويتر يهنئون الإمارات باليوم الوطني: "ماضي أصيل وحاضر زاهر ومستقبل مشرق"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حرام يلعب أساسي.. ميدو يفتح النار على نجم الزمالك بسبب مباراة مصر ولبنان

بسبب أوميكرون.. الصحة: توسيع دائرة الفحص الجيني لمصابي كورونا في مصر.. فيديو

بسبب تمور وحليب .. إحالة عمر كمال للتحقيق بتهمة إهانة قدسية مصر

مصر من ضمنها.. السعودية تصدر قرارات جديدة تشمل 17 دولة تتعلق بالتأشيرات والإقامة

حرم أشقاءه من الميراث.. إحالة مسئول بالبترول للمعاش لتزوير إعلام الوراثة

قابلة للزيادة.. إغلاق طريق القاهرة السويس 3 أشهر

مصر تعزي تركيا في ضحايا عواصف مرمرة

بعد أنباء طلاق شيرين عبد الوهاب .. أول رد من نقابة الموسيقيين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طائرات وسفن حربية ودبابات| الصين تستعرض قوتها العسكرية بجناح متميز بمعرض إيديكس.. صور

يارب الرزق من عندك| حمو بيكا بملابس الإحرام من أمام الكعبة .. صور

ما طريقة تقطيع الدجاج البروستيد .. إليك أفضل الإجابات

نشر صورها قبل وبعد.. مدرب شهير في أزمة بسبب زوجة محمد صلاح

فيديو

في الذكرى 56 على رحيله.. كيف قتلت نجاة كامل الشناوي؟.. فيديو

بطائرات بدون طيار وصواريخ ولنشات بحرية| الإمارات تبهر الحضور في معرض إيديكس للسلاح.. فيديو وصور

نفسي ينام من غير وجع.."أم علي" تحلم بعلاج لابنها المريض منذ 18 سنة

الـ14 بدولار .. الليرة التركية تنهار إلى مستوى قياسي جديد

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ