ما هو سم النحل؟ وما أهم فوائده وأضراره؟ كما يوحي الاسم ، فإن سم النحل مكون مشتق من النحل. يستخدم كعلاج طبيعي لمجموعة متنوعة من الأمراض.

يدعي أنصاره أنه يقدم مجموعة واسعة من الخصائص الطبية ، بدءًا من تقليل الالتهاب إلى علاج الأمراض المزمنة. ومع ذلك ، فإن البحث في بعض هذه المجالات إما غير موجود أو متضارب.

تستعرض هذه المقالة استخدامات سم النحل وفوائده وآثاره الجانبية.

ما هو سم النحل؟ وما أهم فوائده وأضراره؟

سم النحل يصنعه النحل هذا هو السم الذي يجعل لسعات النحل مؤلمة يستخدم سم النحل أحيانًا في صنع الدواء لا تخلط بين سم النحل وحبوب اللقاح أو العسل أو البروبوليس أو غذاء ملكات النحل.

يُعطى سم النحل كحقنة لحساسية لسعة النحل كما أنها تستخدم في هشاشة العظام ومرض باركنسون والتصلب المتعدد وآلام الأعصاب والحالات الأخرى ، ولكن لا يوجد دليل علمي جيد يدعم هذه الاستخدامات.



فوائد قرص النحل عديدة فعلى الرغم من عدم دعم جميع الفوائد المزعومة لسم النحل بالعلم، فقد أظهرت الأبحاث أن له العديد من الخصائص الطبية القوية واليكم فوائد قرص النحل.

ويعود الاستخدام الطبي لسم النحل إلى مصر القديمة ، وورد ذكره في تاريخ أوروبا وآسيا يستخدم أبقراط سم النحل لعلاج آلام المفاصل والتهاب المفاصل وفي الأزمنة الحديثة تجدد الاهتمام بتأثيرات سم النحل في عام 1888 مع نشر دراسة إكلينيكية أجريت في أوروبا حول تأثيره على الروماتيزم منذ ذلك الحين ، انحسر الاهتمام بسم النحل.

فوائد قرص النحل للتخسيس

ووفقا لموقع healthline ، كشفت الأبحاث أن هناك فوائد قرص النحل خاصة بتخسيس الجسم وتساعد قرصة النحلة على حرق دهون الجسم عن طرق فرز لعاب النحل.



ويُعتقد أن شرب الماء الدافئ مع العسل ورذاذ الجير أول شيء في الصباح علاج فعال مضاد للسيلوليت ، حيث يساعد على زيادة التمثيل الغذائي في الجسم. لكن مع 64 سعرة حرارية لكل ملعقة كبيرة ، كيف يمكن أن يساعدك العسل على التخلص من تلك الأرطال الزائدة ؟.

ووفقًا لدراسة أجريت عام 2010 ونشرت في مجلة الكلية الأمريكية للتغذية ، فإن العسل يساعد في التحكم في شهيتك إذا كنت تستهلك العسل قبل النوم ، يبدأ الجسم في حرق المزيد من الدهون خلال تلك الساعات المبكرة من النوم ويمكنك حتى اتخاذ خطوة إضافية واستبدال كل السكر المكرر في نظامك الغذائي بالعسل لإعادة توازن إشارة الدماغ التي تجبرك على تناول المزيد من الأشياء الحلوة.



ما هو سم النحل؟

سم النحل سائل حمضي عديم اللون يفرزها النحل من خلال ذبائحه إلى هدف عندما يشعر بالتهديد.

يحتوي على مركبات مضادة للالتهابات والالتهابات ، بما في ذلك الإنزيمات والسكريات والمعادن والأحماض الأمينية .

ميليتين - مركب يتكون من 26 حمضًا أمينيًا - يشتمل على حوالي 50٪ من الوزن الجاف للسم ، وقد ثبت أن له تأثيرات مضادة للفيروسات والبكتيريا ومضادة للسرطان في بعض الدراسات .

ومع ذلك ، فهي مسؤولة بشكل أساسي عن الألم المصاحب لسعات النحل

يحتوي سم النحل أيضًا على الببتيدات الأبامين والأدولابين. على الرغم من أنها تعمل كسموم ، فقد ثبت أنها تمتلك خصائص مضادة للالتهابات وتسكين الآلام.

بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي على إنزيم فوسفوليباز A2 ، وهو إنزيم ومسببات الحساسية الرئيسية التي تسبب الالتهاب وتلف الخلايا. ومع ذلك ، وفقًا لبعض الأبحاث ، قد يكون للإنزيم أيضًا تأثيرات مضادة للالتهابات ومضادة للمناعة .

كما ترى ، فإن المواد الموجودة في سم النحل قد ارتبطت بآثار صحية إيجابية وسلبية.

الأهم من ذلك ، بينما تُظهر الأبحاث أن بعض المركبات في السم قد يكون لها خصائص مفيدة ، فإن التأثيرات المعزولة لكل مكون غير معروفة ، حيث لم يتم دراسة العديد من المكونات جيدًا .



فوائد سم النحل

على الرغم من عدم دعم جميع الفوائد المزعومة لسم النحل بالعلم ، فقد أظهرت الأبحاث أن له العديد من الخصائص الطبية القوية.

له خصائص مضادة للالتهابات

واحدة من أكثر فوائد سم النحل موثقة جيدًا هي آثاره القوية المضادة للالتهابات. لقد ثبت أن العديد من مكوناته تقلل الالتهاب ، وخاصة الميلتين - مكونه الرئيسي.

على الرغم من أن الميلتين يمكن أن يسبب الحكة والألم والالتهاب عند تناوله بجرعات عالية ، إلا أنه له تأثيرات قوية مضادة للالتهابات عند استخدامه بكميات صغيرة .

لقد ثبت أن ميليتين يثبط مسارات الالتهاب ويقلل من علامات الالتهاب ، مثل عامل نخر الورم ألفا (TNF-α) وإنترلوكين 1 بيتا (IL-1β) .



أضرار سم النحل



عند إعطائه كحقنة: يعتبر سم النحل آمنًا بالنسبة لمعظم الناس عندما يتم حقنه تحت الجلد بواسطة أخصائي طبي مدرب. قد يصاب بعض الناس بالاحمرار والتورم في مكان الحقن. تشمل الآثار الجانبية الحكة ، والقلق ، وصعوبة التنفس ، وضيق الصدر ، وخفقان القلب ، والدوخة ، والغثيان ، والقيء ، والإسهال ، والنعاس ، والارتباك ، والإغماء ، وانخفاض ضغط الدم . تكون الآثار الجانبية أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين يعانون من أسوأ أنواع الحساسية تجاه لسعات النحل ، وفي الأشخاص الذين عولجوا بسم نحل العسل ، وفي النساء. يمكن أن تحدث تفاعلات حساسية خطيرة مثل الحساسية المفرطة.

يمكن أن يكون سم النحل آمنًا عندما يتم إعطاؤها بواسطة لسعات نحل حية. تم إعطاء لسعات النحل الحية بأمان تحت إشراف طبي بجرعات تصل إلى 20 لسعة نحلة ثلاث مرات أسبوعياً لمدة تصل إلى 24 أسبوعًا.

عند وضعه على الجلد : لا توجد معلومات موثوقة كافية لمعرفة ما إذا كان سم النحل آمنًا أو ما هي الآثار الجانبية المحتملة.



كيفية استخدام سم النحل

إن إعطاء حقن متكررة ومنضبطة لسم النحل تحت الجلد يجعل جهاز المناعة يعتاد على سم النحل ، ويساعد في تقليل شدة الحساسية لسم النحل.

الاستخدامات والفعالية ؟

من المحتمل أن تكون فعالة لـحساسية لسع النحل. يبدو أن سلسلة من طلقات سم النحل تحت الجلد (العلاج المناعي لسم النحل) فعالة في تقليل ردود الفعل تجاه لسعات النحل لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية شديدة من لسعات النحل. يوفر العلاج المناعي لسم النحل حماية بنسبة 98٪ إلى 99٪ من ردود الفعل تجاه لسعات النحل. بمجرد توقف العلاج المناعي ، فإن خطر حدوث رد فعل خلال 5 إلى 10 سنوات القادمة هو حوالي 5٪ إلى 15٪. سم النحل المنقى للحقن تحت الجلد هو منتج معتمد من إدارة الغذاء والدواء.

ربما غير فعالة.



التصلب اللويحي (MS). لا يبدو أن إعطاء لسعات النحل الحية بجرعات متزايدة تدريجيًا تصل إلى 20 لسعة ثلاث مرات أسبوعياً يحسن التصلب المتعدد. لا يبدو أن العلاج لمدة 24 أسبوعًا يحسن التعب أو الإعاقة أو نوعية الحياة.



أدلة غير كافية لـ تصلب وألم في مفصل الكتف (كتف متجمدة). تشير الأبحاث المبكرة إلى أن تلقي حقن سم النحل المخفف قد يحسن الألم والعجز لدى الأشخاص الذين يعانون من الكتف المتجمد. لكن لا يبدو أنه يحسن نطاق الحركة. أيضًا ، لا يبدو أن حقن سم النحل المخففة جدًا مفيدة.



هشاشة العظام

تم خلط الأبحاث المبكرة حول استخدام سم النحل في علاج هشاشة العظام. لكن إحدى الدراسات الكبيرة تظهر أن حقن سم النحل في الجلد في نقاط معينة في الركبتين والظهر قد يحسن الألم ويعمل لدى الأشخاص المصابين بهشاشة العظام في الركبة .



مرض الشلل الرعاش

تظهر الأبحاث المبكرة أن حقن سم النحل المخفف قد يحسن الأعراض لدى الأشخاص المصابين بمرض باركنسون. ولكن إذا كانت جرعة سم النحل منخفضة جدًا ، فقد لا يساعد ذلك.

السكتة الدماغية

يبدو أن الوخز بالإبر بسم النحل يحسن الألم ولكن ليس الحركة لدى الأشخاص الذين يعانون من آلام الكتف بعد السكتة الدماغية .

حالة تسبب ألمًا عصبيًا ، وحكة ، وبقع داكنة من الجلد في أعلى الظهر (notalgia paresthetica).

فيبروميالغيا .



ألم عصبي المنشأ

حالات مؤلمة ناتجة عن الإفراط في استخدام الأوتار (اعتلال الأوتار).

التهاب المفاصل الروماتويدي (را).

شروط أخرى.

هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة لتقييم فعالية سم النحل لهذه الاستخدامات.

مصدر المعلومات موقع هيلثي .

موقع webmd.