عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمدة يومين.. غلق جزئي لشارع التحرير وتقاطعه مع شارع النور وميدان الجلاء بالجيزة

ميدان الجلاء
ميدان الجلاء

أعلنت محافظة الجيزة، إنه في إطار أعمال التطوير الجاري تنفيذها بشارع التحرير والقيام بأعمـال مـد كابلات جهد متوسط ضمن الخطة القومية لتحسين شبكة الكهرباء والذي تم إسنادها لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء فإنه سيتم تنفيذ قطع عرضي لشارع التحريـر عنـد تقاطعاته مع ( شارع النـور وميدان الجلاء ) . 


وتشير محافظة الجيزة إلي أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق جزئي لشارع التحرير وتقاطعه مع شارع النور بالاتجاهين لمدة (يومان) وذلك إبتدءاً من يوم الجمعة الموافق ۲۰۲۱/۱۲/۳ وحتى صباح يوم السبت الموافق 4/12/2021  . 


كما سوف يتم إجراء غلق جزئي لشارع التحرير وتقاطعه مع ميدان الجلاء تحديداً أمام بنك فيصل بالإتجاهين لمدة (يومان) وذلك إبتداء من يوم الجمعة الموافق ۲۰۲۱/۱۲/۳ وحتى صباح يوم السبت الموافق 4/12/2021  على أن تكون الاعمال إبتداء من السـ1ـاعة صباحاً وحتى  ٥ صباحاً فقط دون تعطيل حركة المرور .

 
ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الدقي بالتنسيق مع شركة الكهرباء للانتهاء من الاعمال في ضوء المواعيد المحددة لاستكمال أعمال تطوير الطريق . 

ولفت أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمه بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتـم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المروريه .

محافظة الجيزة شارع التحرير مـد كابلات جهد متوسط تحسين شبكة الكهرباء شبكة الكهرباء قطع عرضي لشارع التحريـر

موضوعات متعلقة

غلق جزئي لمطالع كوبري الساحل لصيانة الفواصل والأسوار والطبقة الأسفلتية

إزالة جمالون مخالف على الأراضي الزراعية بأوسيم في الجيزة ..شاهد

إزالة تعديات على أملاك الدولة بالصف في الجيزة ..شاهد

لمدة 3 أيام.. غلق جزئى لكوبري الجيزة في الاتجاه المؤدي لشارع مراد

غلق جزئي لشارع النزهة بالشيخ زايد في الاتجاهين لمدة يومين

استمرار الغلق الكلي لوصلة محور صفط اللبن 10 أيام.. وهذه هي الطرق البديلة

منع دخول المواطنين غير الملقحين إلى المنشآت الحكومية

بعد تعويض قاطنيها.. شاهد إزالة عقارات متعارضة مع محور الفريق كمال عامر

ترشيحاتنا

القاهرة تنتصر للقدس والجولان| مصر تضرب خطة إسرائيل 2050 في مقتل

بالمجان.. مبادرة لعلاج مرضى التصلب المتعدد من ذوي الاحتياجات الخاصة في "زايد التخصصي"

"اتصالات رجال الأعمال" تطالب بتحديث استراتيجية الأمن السيبراني وخطة لتأهيل الكوادر الفنية

وكيل عربية النواب: الجولان سورية.. وأفعال إسرائيل باطلة وستزول

جورج قرداحي مهنئا الإمارات بعيدها الوطني: "بلاد خير تشعّ أنوارها على العالم"

رواد تويتر يهنئون الإمارات باليوم الوطني: "ماضي أصيل وحاضر زاهر ومستقبل مشرق"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حرام يلعب أساسي.. ميدو يفتح النار على نجم الزمالك بسبب مباراة مصر ولبنان

بسبب أوميكرون.. الصحة: توسيع دائرة الفحص الجيني لمصابي كورونا في مصر.. فيديو

بسبب تمور وحليب .. إحالة عمر كمال للتحقيق بتهمة إهانة قدسية مصر

مصر من ضمنها.. السعودية تصدر قرارات جديدة تشمل 17 دولة تتعلق بالتأشيرات والإقامة

حرم أشقاءه من الميراث.. إحالة مسئول بالبترول للمعاش لتزوير إعلام الوراثة

قابلة للزيادة.. إغلاق طريق القاهرة السويس 3 أشهر

مصر تعزي تركيا في ضحايا عواصف مرمرة

بعد أنباء طلاق شيرين عبد الوهاب .. أول رد من نقابة الموسيقيين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طائرات وسفن حربية ودبابات| الصين تستعرض قوتها العسكرية بجناح متميز بمعرض إيديكس.. صور

يارب الرزق من عندك| حمو بيكا بملابس الإحرام من أمام الكعبة .. صور

ما طريقة تقطيع الدجاج البروستيد .. إليك أفضل الإجابات

نشر صورها قبل وبعد.. مدرب شهير في أزمة بسبب زوجة محمد صلاح

فيديو

في الذكرى 56 على رحيله.. كيف قتلت نجاة كامل الشناوي؟.. فيديو

بطائرات بدون طيار وصواريخ ولنشات بحرية| الإمارات تبهر الحضور في معرض إيديكس للسلاح.. فيديو وصور

نفسي ينام من غير وجع.."أم علي" تحلم بعلاج لابنها المريض منذ 18 سنة

الـ14 بدولار .. الليرة التركية تنهار إلى مستوى قياسي جديد

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ