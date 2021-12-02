لمدة يومين.. غلق جزئي لشارع التحرير وتقاطعه مع شارع النور وميدان الجلاء بالجيزة

أعلنت محافظة الجيزة، إنه في إطار أعمال التطوير الجاري تنفيذها بشارع التحرير والقيام بأعمـال مـد كابلات جهد متوسط ضمن الخطة القومية لتحسين شبكة الكهرباء والذي تم إسنادها لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء فإنه سيتم تنفيذ قطع عرضي لشارع التحريـر عنـد تقاطعاته مع ( شارع النـور وميدان الجلاء ) .



وتشير محافظة الجيزة إلي أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق جزئي لشارع التحرير وتقاطعه مع شارع النور بالاتجاهين لمدة (يومان) وذلك إبتدءاً من يوم الجمعة الموافق ۲۰۲۱/۱۲/۳ وحتى صباح يوم السبت الموافق 4/12/2021 .



كما سوف يتم إجراء غلق جزئي لشارع التحرير وتقاطعه مع ميدان الجلاء تحديداً أمام بنك فيصل بالإتجاهين لمدة (يومان) وذلك إبتداء من يوم الجمعة الموافق ۲۰۲۱/۱۲/۳ وحتى صباح يوم السبت الموافق 4/12/2021 على أن تكون الاعمال إبتداء من السـ1ـاعة صباحاً وحتى ٥ صباحاً فقط دون تعطيل حركة المرور .



ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الدقي بالتنسيق مع شركة الكهرباء للانتهاء من الاعمال في ضوء المواعيد المحددة لاستكمال أعمال تطوير الطريق .

ولفت أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمه بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتـم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المروريه .