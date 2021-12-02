اليوم.. العرض الثالث لفيلم "بقدر ما أستطيع المشي" بمهرجان القاهرة السينمائي

يعرض اليوم للمرة الثالثة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيلم "بقدر ما أستطيع المشي"، ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة، بالدورة الـ 43 بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "بقدر ما أستطيع المشي"، من إخراج ستيفان أرسينيفيتش، وإنتاج عدة دول هي صربيا، لكسمبرج، فرنسا، بلغاريا، ليتوانيا.

وأحداث الفيلم تدور عن ستراهينيا الذي يغادر هو وزوجته أبابو غانا، في بداية أزمة المهاجرين، وتمكنا من الوصول إلى ألمانيا ولكن تم ترحيلهم إلى بلجراد، ستراهينيا يبذل قصارى جهده لبدء حياة جديدة ومع ذلك فإن العملية طويلة وتشعر أبابو وهي امرأة شغوفة تطمح لأن تصبح ممثلة في لندن بعدم الرضا عن حياتها.

يبدأ عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 92 دقيقة، في الساعة الـ 3:30 مساء بمسرح الهناجر، ومن المقرر أن تعقبه مناقشة.

يشار إلى أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي من المقرر أن تستمر حتى يوم ٥ ديسمبر الجاري.

عروض اخرى :

كما يعرض اليوم للمرة الأولى عالميا، فيلم "غدوة" ضمن المسابقة الدولية، بالدورة الـ43.

فيلم "غدوة" من إخراج ظافر العابدين، وإنتاج تونس، وتدور أحداثه عن حالة حبيب الصحية التي تجمع بينه وبين ابنه من زواجه السابق أحمد، الذي يبلغ من العمر 15 عاما، لكن يؤثر الماضي السياسي لحبيب خلال سنوات الديكتاتورية في تونس على حاضره، فتنقلب الأدوار ويجبر أحمد على العناية والحفاظ على سلامة أبيه.

الفيلم هو أحد عروض السجادة الحمراء، ومدته 96 دقيقة، ومن المقرر أن تعقبه مناقشة عقب عرضه في الساعة الـ 6 مساء، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا، وسيكون عرضه الثاني غدا الجمعة في الساعة الـ 9:30 مساء في سينما الزمالك 1، أما عرضه الثالث فهو يوم السبت 4 ديسمبر في الساعة الـ 8:30 مساء بمسرح النافورة.