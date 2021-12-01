مهرجان القاهرة.. هند صبري: الأدوار النسائية في السينما نمطية جدا

عقد اليوم ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما، التي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، جلسة حوارية مع الفنانة هند صبري، بعنوان "لأنها أبدعت"وهي للتعبير عن أصوات صانعات الأفلام العربيات، وذلك بالتعاون مع نتفليكس، وأدارها الإعلامية جاسمين طه.

قالت هند صبري": سعيدة للتواجد اليوم بندوة عن تمكين المرأة في السينما، وأشكر الحاضرين ومن بينهم الفنان أحمد الفيشاوي".

وكشفت عن كريقة اختيار ادوارها وقالت": احب اختيار شخصيات بعيدة كل البعد عني، وتكون غير نمطية، فالأدوار النسائية في السينما نمطية جدا ولم تنصف النساء في الشارع، وكان هناك فترة على الصناعة لم تنصف المرأة، ولكن الان اصبح هناك تطور كبير ونحتاج للمزيد، ويجب أن تكتب النساء قصصهم".

وتابعت ": في الفيل الأزرق أحمد مروان حامد كان لديه الشجاعة لأن يقدم شخصية نسائية تعبر عن النساء بشكل حقيقي، وهناك رجال يستطيعون ان يعبروا عن مشاعر المرأة بحرفية، ومنهم المخرج محمد خان فقد قدم عدد من الاعمال النسائية الهامة، منهم بنات وسط البلد، وأحلى الأوقات وغيرها، فهم اعمال متميزة".

وأضافت": على المرأة ان تكون صانعة، ونحن النساء لدينا تحدي ثقافي للتعبير عن قضايانا، وقصص المرأة اصعب من القصص الذكورية".

الإحصائية الكاملة للأفلام المشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي

كشف محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، عن الإحصائية الكاملة للأفلام المشاركة ضمن فعاليات الدورة الـ 43.

وقال "حفظي"، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمهرجان، إن إجمالي عدد الأفلام المشاركة هذا العام، ضمن فعاليات المهرجان؛ هو 98 فيلما، تمثل 63 دولة حول العالم، مقسمة كالآتي: 76 فيلما طويلا، 22 فيلما قصيرا.

وأوضح رئيس المهرجان، أن عروض الأفلام مقسمة كالآتي: 27 عرض عالمي أول، 7 أفلام عرض دولي أول، 44 فيلم عرض أول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، 15 فيلما تعرض للمرة الأولى في الدول لعربية وشمال إفريقيا.

تلقي لقاح كورونا شرطا لحضور الفعاليات

كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن الإجراءات الاحترازية، التي من المنتظر أن يتم تطبيقها والالتزام بها خلال فعاليات الدورة الـ 43، التي ستنطلق في الفترة من 26 نوفمبر الجاري، وحتى 5 ديسمبر المقبل.

وقالت سارة بسادة، نائب المدير التنفيذي للمهرجان، إن الشعار الذي سترفعه الدورة الـ 43، هو: التطعيم للجميع، حيث تم تطعيم كل العاملين والمشاركين ضمن المهرجان.

ولفتت إلى أن الضيوف الأجانب سيكونون مطالبين أيضَا بتلقي اللقاح، مؤكدة أنه في حالة ثبوت عدم تلقيهم له، فإنهم سيكونوا مطالبين بعمل تحليل Pcr، كل 72 ساعة، وهو ما ينطبق أيضًا على الجمهور المصري الذي سيتردد على فعاليات الدورة.

في نفس السياق، كشفت نائب المدير التنفيذي، أنه سيكون هناك مركزا للتطعيم في دار الأوبرا المصرية، بدأ العمل به منذ أيام؛ وهو ما منح فترة كافية للتطعيم قبل انطلاق فعاليات المهرجان اليوم.

فيما أكدت أن هناك أكشاك للتسجيل لتلقي اللقاح، ليس في دار الأوبرا فقط؛ وإنما في كل الأماكن التي ستستضيف فعاليات المهرجان، بما فيهم فندق إقامة الضيوف، ومركز التحرير الثقافي.