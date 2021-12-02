وزير الإنتاج الحربى يزور جناح شركة "نورينكو" الصينية|صور

قام المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج يرافقه المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة بزيارة جناح شركة "نورينكو " الصينية .

جاء ذلك خلال فاعليات اليوم الرابع والأخير من معرض مصر للصناعات الدفاعية والعسكرية " EDEX 2021" والذي يقام بمصر خلال الفترة من ٢٩ نوفمبر حتي ٢ ديسمبر ٢٠٢١ بمركز المنارة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة. ص

في بداية الجولة رحب ممثلو شركة " نورينكو " الصينية بوفد وزارة الإنتاج الحربى ، وقام ممثلو الشركة بإجراء عرض تقديمي عن أهم منتجات شركة " نورينكو" والتي تقوم بصناعة الأسلحة بمختلف أنواعها من الأسلحة الفردية إلى الدبابات وقاذفات الصواريخ، كما تقوم الشركة بتصنيع السيارات والآلات والمنتجات البصرية الإلكترونية، ومعدات حقول النفط، والمواد الكيميائية، والمنتجات الصناعية الخفيفة والمتفجرات، وكذلك الأسلحة النارية المدنية والعسكرية والذخيرة بمختلف أنواعها .



وأكد ممثلو الشركة عن تطلعهم لأن يكون لهذا اللقاء دور هام في فتح آفاق جديدة للتعاون بين شركة " نورينكو" وشركات الإنتاج الحربي نظراً لما تمتلكه من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبشرية وبحثية كبيرة وهو ما يمهد الطريق لتحقيق تعاون مشترك مثمر خاصة وأنه كان هناك سابق تعاون بين الجانبين.



عقب ذلك قام المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى والوفد المرافق لسيادته بجولة تفقدية بجناح الشركة.

واستمع الوزير " مرسي" لشرح مدير الشركة حول مواصفات أحدث المنتجات التي تقوم الشركة بإنتاجها ، كما استعرض وزير الدولة للإنتاج الحربى أبرز المنتجات العسكرية للوزارة من أسلحة ومعدات وذخائر والتي تشارك بها الشركات التابعة للوزارة كما تم مناقشة المجالات التي يمكن التعاون المشترك فيها.



وأشار وزير الإنتاج الحربي ، فى جولته إلى أن الشركات الصينية المشاركة بالمعرض والتى وصل عددها إلى (9) شركات يعكس مدى أهمية معرض مصر للصناعات الدفاعية والعسكرية" EDEX 2021" والذى يقام بمصر فى نسخته الثانية ، مشجعاً الشركات على العودة والمشاركة مجدداً فى النسخة الثالثة من " EDEX " والذى سيقام بمصر أواخر عام 2023.



في نهاية الجولة أشار المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر إلي اتفاق الأطراف علي تبادل الزيارات والوفود الفنية للوقوف على الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية لدى الطرفين وتحديد أوجه التعاون على أرض الواقع.

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