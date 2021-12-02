عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خلال زيارته لجناح الشركة في المعرض..

EDEX 2021.. وزير الإنتاج الحربي يبحث التعاون المشترك مع «CETC» الصينية في المجال العسكري

وزير الإنتاج الحربي
وزير الإنتاج الحربي

قام المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بزيارة جناح شركة "CETC" الصينية بالمعرض، للاطلاع على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيات العالمية في مجال أنظمة إلكترونيات الدفاع، ضمن فعاليات اليوم الرابع والأخير من معرض مصـر الدولــي للصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX 2021". 

وأكد وزير الإنتاج الحربى، أن التشابه التاريخي والتلاقي الحضاري بين الشعبين المصري والصيني وضع أساساً راسخاً للعلاقات بين البلدين في مختلف المجالات. 

وقال إنه خلال السنوات السبعة الأخيرة شهد ملف العلاقات بين مصر والصين تطوراً كبيراً والتي يعكسها بشكل جليّ الزيارات المتبادلة بين الجانبين، وعلى رأسها زيارات  الرئيس عبد الفتاح السيسي للصين، حيث قام بحوالي 6 زيارات للصين حتى الآن وكانت تلك الزيارات قاطرة دفع للعلاقات (المصرية – الصينية). 

وأشاد بالمشاركة المتميزة للجانب الصيني في معرض "EDEX 2021" بأحدث منتجاته وأنظمته الدفاعية والعسكرية.

وأثنى وزير الإنتاج الحربي على المعروضات التي اطلع عليها خلال زيارته لجناح شركة "CETC" بالمعرض.

وأشار ممثل الشركة الصينية إلى أن "CETC" هي المورد الرئيسي لأنظمة إلكترونيات الدفاع لجيش التحرير الشعبي الصيني، وهي المجموعة الوحيدة التي تعمل بهذا المجال في الصين. 

وأضاف أنها حاصلة على عدد من الجوائز وتحظى بسمعة طيبة لدى عملائها داخل الصين وخارجها، لافتاً إلى أن العقد الماضي شهد وجود تعاون بناء بين شركة "CETC" ووزارة الإنتاج الحربي لتنفيذ عدد من المشروعات، مشيداً بإمكانيات الإنتاج الحربي وما يتسم به من التزام وتطوير مستمر، وهو ما يشجع على الاستمرار في التعاون المثمر والبنّاء بين الجانبين وفتح آفاق للتعاون المشترك في مجالات جديدة. 

ووجّه الدعوة لشركات الإنتاج الحربي لزيارة مصانع ومراكز الأبحاث والتطوير التابعة لشركة "CETC" للوقوف على أهم وأبرز ما تم التوصل إليه من تطورات تكنولوجية وعلمية في هذا المجال.

وأكد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، اهتمام الجانبين بتعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات، والتي تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الطرفين. 

وأوضح أنه تم الاتفاق على أهمية تبادل الخبرات العلمية والبحثية وتبادل الزيارات بين الجانبين للتباحث بشكل أكثر تعمقاً حول موضوعات التعاون المقترحة في مجال الأنظمة العسكرية، مشيراً إلى أن الوزير "مرسي" قام بدعوة الشركات للمشاركة في نسخة "EDEX 2023" والتوسع في الشراكات مع شركات الإنتاج الحربي بما يخدم الجانبين.

وزير الانتاج الحربي CETC الصينية القاهرة 2 ديسمبر الرئيس عبد الفتاح السيسي علاقات المصرية – الصينية شركة CETC

ترشيحاتنا

رئيس مجلس النواب: نتطلع إلى دعم التعاون البرلماني بين مصر وبلجيكا

دعاء الضيق الشديد .. أدعية وأذكار أوصى بها النبي أصحابه

لا شكاوى بمنع المحامين غير الحاصلين على لقاح كورونا من دخول المحاكم

فصل طالب من مدرسة في البحيرة بعد التعدي بالضرب على معلم

EDEX 2021..العربية للتصنيع تبحث لتوطين تكنولوجيا الصناعات الدفاعية مع شركة ISD الفرنسية

"اقتصادية قناة السويس" تفوز بمقعد عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة AEZO الأفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حرام يلعب أساسي.. ميدو يفتح النار على نجم الزمالك بسبب مباراة مصر ولبنان

وجدوا الكنز.. الداخلية تضبط تشكيل عصابى عثروا على مقبرة أثرية بعين شمس

بسبب أوميكرون.. الصحة: توسيع دائرة الفحص الجيني لمصابي كورونا في مصر.. فيديو

بسبب تمور وحليب .. إحالة عمر كمال للتحقيق بتهمة إهانة قدسية مصر

شوبير ينصح نجم الأهلي بالرحيل في الميركاتو الشتوي

مصر من ضمنها.. السعودية تصدر قرارات جديدة تشمل 17 دولة تتعلق بالتأشيرات والإقامة

قابلة للزيادة.. إغلاق طريق القاهرة السويس 3 أشهر

بعد أنباء طلاق شيرين عبد الوهاب .. أول رد من نقابة الموسيقيين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصاروخ برق والقاذف باكتار شيخان أبرزهم| صدى البلد داخل جناح باكستان بمعرض إيديكس.. صور

صواريخ وطائرات وقذائف موجهة| صدى البلد داخل جناح الهند العسكري بمعرض إيديكس.. صور

طائرات وسفن حربية ودبابات| الصين تستعرض قوتها العسكرية بجناح متميز بمعرض إيديكس.. صور

يارب الرزق من عندك| حمو بيكا بملابس الإحرام من أمام الكعبة .. صور

فيديو

أصعب محنة.. محامي رشوان توفيق يفجر مفاجآت بالجملة في أزمته

في الذكرى 56 على رحيله.. كيف قتلت نجاة كامل الشناوي؟.. فيديو

بطائرات بدون طيار وصواريخ ولنشات بحرية| الإمارات تبهر الحضور في معرض إيديكس للسلاح.. فيديو وصور

نفسي ينام من غير وجع.."أم علي" تحلم بعلاج لابنها المريض منذ 18 سنة

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ