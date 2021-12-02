خالد عكاشة: معرض إيديكس 2021 يجعلني أشعر بالفخر كوني مصريا

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر، إن معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية "إيديكس 2021" يختتم فعالياته اليوم تحت رعاية الرئيس السيسي، معقباً "إيديكس 2021 يجعلني قبل أن أكون متخصصا، أشعر بفخر كبير جدا".

وأضاف خالد عكاشة على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المعرض هو حدث دولي بامتياز، مشيراً إلى الاهتمام والإقبال الكبير من الشركات العالمية، والخبراء الدوليين على مستوى العالم وحرصهم على تواجدهم ومشاركتهم في هذا الحدث.

وتابع مدير المركز المصري للفكر أنهم يتابعون هذا الحدث ويقفوا على كافة منتجات المصانع الأمنية والعسكرية، حيث تنتج أحدث المعدات على مستوى العالم، معقباً: "انا شايف ان ده إضافة كبيرة جداً لـ السُمعة والمكانة المصرية بإن يكون هذا الزخم الدولي موجود على أراضيها".

وأشار خالد عكاشة إلى أن هناك اتقانا كبيرا للغاية في مسألة التنظيم والاستضافة، معلقا "احنا موجودين من اليوم الأول لافتتاح المعرض، والأمور تسير بشكل دقيق للغاية، بالإضافة إلى الخدمات المميزة المقدمة لكافة الزائرين والحضور".

وأكد مدير المركز المصري للفكر "استمعت بنفسي إلى إشادات من كل الأجنحة الدولية والعربية الموجودة، حيث أشادت بحجم الجهد المبذول في عملية التنظيم .. وده أمر ايجابي جداً .. بالإضافة إلى البعد الاستراتيجي المهم للغاية".

ونوه بأنه يتم على أرض القاهرة عرض آخر ما وصلت إليه التكنولوجيا في مجالات الدفاع والأمن مشيراً إلى أن هذا يساهم في معادلة القوة الشاملة للدولة إضافة إلى تطوير حجم الصناعات الوطنية مما يشعرنا بالفخر.