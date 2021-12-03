عاجل
أستاذ أوبئة: العالم يخسر 240 مليار دولار بسبب عدم عدالة توزيع اللقاحات.. فيديو برلماني: منهج الصف الرابع الابتدائي يشكل عبئا على الطلاب وأولياء الأمور رئيس الحكومة اللبنانية: سيتم إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري.. نثمن دعم مصر الدائم لبلادنا ولن ننسى مساعدات انفجار بيروت.. والرئيس السيسي صاحب النهضة الحديثة مكافحة التهرب الجمركى بالقاهرة تحرر 8 محاضر تبديد لكمية من الملابس والأحذية والشنط ارتفاع أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم الجمعة 3 ديسمبر 2021
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بأسعار تبدأ من 6 ملايين دينار.. 5 سيارات سيدان موديل 2021 في الجزائر

بأسعار تبدأ من 6
بأسعار تبدأ من 6 ملايين دينار جزائري.. 5 سيارات سيدان 2021

تتنافس كبرى شركات تصنيع السيارات داخل الأسواق العربية، عبر باقة من الإصدارات القوية، والتي تتنوع من صانع إلى آخر، وعلامة تجارية وأخرى، إلى جانب التصميمات الخارجية لتتناسب مع مختلف الأذواق، بالإضافة إلى التجهيزات الداخلية، والتقنيات الفنية أيضا.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري، قائمة بـ 5 سيارات داخل السوق الجزائري موديلات 2021 .

 

1 ـ فولكس فاجن باسات

زودت سيارة فولكس فاجن باسات موديل 2021 بمحرك 4 سلندر، سعة 2000 س سي ديزل، بقوة 177 حصانا، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك، و تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة ،في غضون 8.9 ثانية.

دعمت سيارة فولكس فاجن باسات موديل 2021 بحساسات ركن خلفية، وفتحة سقف بانوراما، وخاصية تعديل المقاعد كهربائيًا مع تسخين المقاعد الأمامية، كما دعمت بنظام ترفيهي مكون من شاشة وسائط ، ومدخل USB، وكاميرا خلفية، و 8 مكبرات صوتية.

وتأتي سيارة فولكس فاجن باسات موديل 2021 بأسعار تبدأ من 5 ملاين و500 ألف دينار.

2 ـ اودي A3

تعتمد سيارة أودي A3 موديل 2021 على منظومة الجر الأمامي، بفضل محركها الـ1400 سي سي تيربو، يستطيع أن يولد قوة 150 حصان، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن متر، ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، يمكنها التسارع من 0 حتى 100 كم في ساعة خلال 9.9 ثانية، بمتوسط استهلاك 5.1 لتر بنزين لكل 100 كم .

تعمل أودي A3 موديل 2021 بنظام البصمة، وبها تكييف هواء أتوماتيكي ومرايات كهربائية، وشاشة وسائط 7 بوصة، حساسات للضوء والأمطار، ومثبت سرعة، وبلوتوث، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية، وكراسي جلد مساج.

جاءت سيارة اودي A3 موديل 2021 بسعر يبدأ من 6 ملايين و350 ألف دينار جزائري.

3 ـ بي إم دبليو 418

تتمتع السيارة بي ام بليو الفئة 418 موديل 2021 بمحرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج  قوة قدرها  136 حصان، وعزم أقصى للدوران يقدر ب250 نيوتن متر عند 4500 دورة في الدقيقة، متصلة بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات، لتتسارع السيارة من السكون التام حتى سرعة 100 كم/ساعة في 5.3 ثانية، و سرعة قصوى تقدر ب 230 كم/ساعة.

زودت سيارة بي ام دبليو بخاصية الدخول الذكي، إدارة المحرك بدون مفتاح، مع كاميرا خلفية، مستشعرات أمامية و خلفية، عجلة قيادة متعددة المهام من الجلد، مثبت سرعة مزود بخاصية الفرامل، و يتوسط لوحة القيادة شاشة لعرض الوسائط المتعددة تعمل باللمس بقياس 10.5 بوصة.

وجاءت سيارة بي ام دبليو 418 موديل 2021 بسعر يبدأ من 9 ملايين و600 ألف دينار جزائري.

4 ـ مرسيدس C200

تتمتع سيارة مرسيدس C200 موديل 2021 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 2.0 لتر تيربو، يولد قوة 220 حصان، 300 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل حركة جي تروينك أوتوماتيكي من 7 سرعات، ودفع خلفي للعجلات، لتتسارع من 0-100 كم/الساعة في 8.2 ثانية، وتستطيع الوصول لسُرعة قصوى 225 كم/الساعة.

تدعم السيارة مرسيدس C200 موديل 2015 نظام المساعدة على الركن، وتحتوي على كاميرا ذات 360 درجة، نظام المساعدة على قراءة اللافتات المرورية، وسائد هوائية، بالإضافة إلى نظام التحذير عند الانحراف عن المسار.

وبلغ سعر سيارة مرسيدس C200 موديل 2021 في الجزائر بـ 10 ملايين دينار.

5 ـ مرسيدس CLA

تحتوي نسخة مرسيدس CLA موديل 2021 بمحرك، سعة 1300 سي سي  تيربو، بقوة 136 حصان، 200 نيوتن متر من عزم الدوران، صندوق تروس مكون من 7 سرعات، وجر أمامي ورباعي  للعجلات، تتسارع من  0-100 كم/الساعة في 5.6 ثانية، وتحقق متوسط استهلاك وقود 10 لتر لكل 100 كم .

تتمتع سيارة مرسيدس CLA موديل 2021 بثلاث فتحات هوائية، ومجهز بنظام معلومات وترفيه، وعجلة قيادة مزودة بلوحة لمس، وشاشة مقاس 7.0 بوصة قياسية مع إمكانية الحصول على واحدة مقاس 10.3 بوصة.

تبدأ أسعار سيارة مرسيدس CLA موديل 2021 10 ملايين و158 ألف دينار جزائري.

السيارات السوق الجزائري أودي فولكس فاجن مرسيدس

موضوعات متعلقة

تعرف على أسعار ومواصفات 5 سيارات دفع رباعي موديل 2021 في قطر

5 سيارات SUV في الجزائر موديل 2021.. تبدأ من 6 ملايين دينار | صور

أسعارها من 124 ألف ريال.. 5 سيارات سيدان موديل2021 في قطر.. صور

سوق المستعمل.. سعر مازدا 3 موديل 2017 | صور

4 سيارات SUV موديل 2021 في الكويت.. تبدأ من 3700 دينار | صور

5 سيارات SUV موديل 2021 في الجزائر.. الأغلى بـ 4 ملايين دينار| صور

أسعار ومواصفات كيا كارينز موديل 2021 في الكويت | صور

سوق المستعمل.. 5 سيارات أقل من 100 ألف جنيه | صور

ترشيحاتنا

بايدن يخطط لشل أي تحرك عسكري من روسيا ضد كييف

ملفوفا بعلم السودان.. صور من تشييع جثمان الموسيقار عبد الكريم الكابلي في أمريكا

حقيقة تسجيل حالات وفيات بسبب المتحور الجديد أوميكرون.. فيديو

بأسعار تبدأ من 6 ملايين دينار.. 5 سيارات سيدان موديل 2021 في الجزائر

نهاية شلل الأطفال.. الصحة: تعلن موعد تسجيل آخر حالة

المفتى: التعدد جاء لعلاج مشكلة اجتماعية ويجب على الزوج العدل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موجة أمطار جديدة وعواصف ترابية.. الأرصاد تحذر من طقس الـ 48 ساعة القادمة

أول تعليق من وكيل الموسيقيين على أغنيتيّ " شيماء وأسماء" ..فيديو

مات .. حقيقة وفاة حكم مباراة مصر والسودان بعد "بوست" عصام شلتوت

نوة قاسم تبدأ خلال ساعات بالإسكندرية| والأرصاد تحذر من الطقس غدا: عواصف ترابية وأمطار

أمير دامر: أتوقع تعادل مصر والسودان .. وجيل الفراعنة الحالي أضعف من سابقيه "حوار"

رسميًا | شيرين تؤكد خبر طلاقها من حسام حبيب

شهامة ضابط مرور تنقذ مبنى بالتجمع الخامس من كارثة احتراقه .. صور

عودة التعليم عن بعد بـ السعودية .. وتوجيه عاجل من الوزارة للمدارس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صاحب «مصر يا أخت بلادي يا شقيقة».. لماذا عشق الكابلي الزعيم عبد الناصر؟

الشلولو .. أكلة فرعونية اختفت طويلا وكورونا أعادها للمصريين| نوستالجيا

مستريح إلكتروني.. النصب عبر الإنترنت من جلب الحبيب إلى ذهب وياقوت ومرجان

إشادة دولية بفعاليات المعرض الثاني للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021"

فيديو

استغاثة كارمن سليمان وزوجها.. وطلاق شيرين يتصدران التريند |فيديو جراف

عندها شره جنسي.. كواليس الكشف عن قاتل عروس الطالبية| فيديو جراف

سيدة تطلب الخلع بسبب النقاب.. فيديو

بسبب وجبة طعام.. صيدلي يقتل جاره المهندس أمام زوجته| فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

اﻟﻤﺰﻳﺪ