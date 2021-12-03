بأسعار تبدأ من 6 ملايين دينار.. 5 سيارات سيدان موديل 2021 في الجزائر

تتنافس كبرى شركات تصنيع السيارات داخل الأسواق العربية، عبر باقة من الإصدارات القوية، والتي تتنوع من صانع إلى آخر، وعلامة تجارية وأخرى، إلى جانب التصميمات الخارجية لتتناسب مع مختلف الأذواق، بالإضافة إلى التجهيزات الداخلية، والتقنيات الفنية أيضا.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري، قائمة بـ 5 سيارات داخل السوق الجزائري موديلات 2021 .

1 ـ فولكس فاجن باسات

زودت سيارة فولكس فاجن باسات موديل 2021 بمحرك 4 سلندر، سعة 2000 س سي ديزل، بقوة 177 حصانا، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك، و تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة ،في غضون 8.9 ثانية.

دعمت سيارة فولكس فاجن باسات موديل 2021 بحساسات ركن خلفية، وفتحة سقف بانوراما، وخاصية تعديل المقاعد كهربائيًا مع تسخين المقاعد الأمامية، كما دعمت بنظام ترفيهي مكون من شاشة وسائط ، ومدخل USB، وكاميرا خلفية، و 8 مكبرات صوتية.

وتأتي سيارة فولكس فاجن باسات موديل 2021 بأسعار تبدأ من 5 ملاين و500 ألف دينار.

2 ـ اودي A3

تعتمد سيارة أودي A3 موديل 2021 على منظومة الجر الأمامي، بفضل محركها الـ1400 سي سي تيربو، يستطيع أن يولد قوة 150 حصان، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن متر، ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، يمكنها التسارع من 0 حتى 100 كم في ساعة خلال 9.9 ثانية، بمتوسط استهلاك 5.1 لتر بنزين لكل 100 كم .

تعمل أودي A3 موديل 2021 بنظام البصمة، وبها تكييف هواء أتوماتيكي ومرايات كهربائية، وشاشة وسائط 7 بوصة، حساسات للضوء والأمطار، ومثبت سرعة، وبلوتوث، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية، وكراسي جلد مساج.

جاءت سيارة اودي A3 موديل 2021 بسعر يبدأ من 6 ملايين و350 ألف دينار جزائري.

3 ـ بي إم دبليو 418

تتمتع السيارة بي ام بليو الفئة 418 موديل 2021 بمحرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 136 حصان، وعزم أقصى للدوران يقدر ب250 نيوتن متر عند 4500 دورة في الدقيقة، متصلة بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات، لتتسارع السيارة من السكون التام حتى سرعة 100 كم/ساعة في 5.3 ثانية، و سرعة قصوى تقدر ب 230 كم/ساعة.

زودت سيارة بي ام دبليو بخاصية الدخول الذكي، إدارة المحرك بدون مفتاح، مع كاميرا خلفية، مستشعرات أمامية و خلفية، عجلة قيادة متعددة المهام من الجلد، مثبت سرعة مزود بخاصية الفرامل، و يتوسط لوحة القيادة شاشة لعرض الوسائط المتعددة تعمل باللمس بقياس 10.5 بوصة.

وجاءت سيارة بي ام دبليو 418 موديل 2021 بسعر يبدأ من 9 ملايين و600 ألف دينار جزائري.

4 ـ مرسيدس C200

تتمتع سيارة مرسيدس C200 موديل 2021 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 2.0 لتر تيربو، يولد قوة 220 حصان، 300 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل حركة جي تروينك أوتوماتيكي من 7 سرعات، ودفع خلفي للعجلات، لتتسارع من 0-100 كم/الساعة في 8.2 ثانية، وتستطيع الوصول لسُرعة قصوى 225 كم/الساعة.

تدعم السيارة مرسيدس C200 موديل 2015 نظام المساعدة على الركن، وتحتوي على كاميرا ذات 360 درجة، نظام المساعدة على قراءة اللافتات المرورية، وسائد هوائية، بالإضافة إلى نظام التحذير عند الانحراف عن المسار.

وبلغ سعر سيارة مرسيدس C200 موديل 2021 في الجزائر بـ 10 ملايين دينار.

5 ـ مرسيدس CLA

تحتوي نسخة مرسيدس CLA موديل 2021 بمحرك، سعة 1300 سي سي تيربو، بقوة 136 حصان، 200 نيوتن متر من عزم الدوران، صندوق تروس مكون من 7 سرعات، وجر أمامي ورباعي للعجلات، تتسارع من 0-100 كم/الساعة في 5.6 ثانية، وتحقق متوسط استهلاك وقود 10 لتر لكل 100 كم .

تتمتع سيارة مرسيدس CLA موديل 2021 بثلاث فتحات هوائية، ومجهز بنظام معلومات وترفيه، وعجلة قيادة مزودة بلوحة لمس، وشاشة مقاس 7.0 بوصة قياسية مع إمكانية الحصول على واحدة مقاس 10.3 بوصة.

تبدأ أسعار سيارة مرسيدس CLA موديل 2021 10 ملايين و158 ألف دينار جزائري.