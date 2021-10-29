مواصفات وأسعار مرسيدس  CLA موديل 2022 في مصر | صور

أطلقت الألمانية مرسيدس عملاقة صناعة السيارات فى العالم تحفتها السيدان CLA موديل 2022 داخل السوق المصري، وهي واحدة من سيارات الصانع الألماني التى تجمع بين المرونة و القوة مع تصميم ديناميكي جديد بتوقيع مرسيدس بنز.

جاءت السيارة مرسيدس CLA موديل 2022 بمواصفات هيكلية بلغت، الطول 4688 ملم، ويبلغ عرضها 1830 ملم، اما الارتفاع 1439 ملم، قاعدة العجلات 2729 ملم، سعة التخزين الخلفية 460 لتر، يبلغ الوزن 1420 كجم.

تحتوي نسخة مرسيدس CLA موديل 2022 بمحرك سعة 1300 سي سي تيربو، بقوة 136 حصان، 200 نيوتن متر من عزم الدوران، صندوق تروس مكون من 7 سرعات، وجر أمامي ورباعي للعجلات، تتسارع من 0-100 كم/الساعة في 5.6 ثانية، وتحقق متوسط استهلاك وقود 10 لتر لكل 100 كم .

تتمتع سيارة مرسيدس CLA موديل 2022 بثلاث فتحات هوائية، ومجهز بنظام معلومات وترفيه، وعجلة قيادة مزودة بلوحة لمس، وشاشة مقاس 7.0 بوصة قياسية مع إمكانية الحصول على واحدة مقاس 10.3 بوصة.

تأتي سيارة مرسيدس CLA موديل 2022 بمواصفات قياسية، من أبرزها نظام تبنيه السائق، مكابح يد كهربائية، مقعد امامي بتحكم كهربائي، اربعة انماط للقيادة، مع ذاكرة مرايا داخلية وخارجية بخاصية التعتيم، مخارج ثنائية للعادم، اطارات RUN Flat.

دعمت سيارة مرسيدس بكاميرا الرؤية الخلفية، مراقبة نعاس السائق، مراقبة النقطة العمياء، تحذير الاصطدام الأمامي ، الكبح التلقائي في حالات الطوارئ ومن مميزات الأمان المتقدمة المتوفرة تنبيه حركة المرور الخلفية، نظام تثبيت السرعة التكيفي، الحفاظ على حارة السير، نظام المساعدة على الركن الموازي، نظام كاميرا الرؤية المحيطية لركن السيارة.

يبلغ سعر مرسيدس CLA موديل 2022 في مصر 815 ألف جنيه.