تتفوق على مرسيدس... تقرير إنتر براند: تويوتا العلامة التجارية الأكثر قيمة في الأسواق العالمية

كشفت دراسة بحثية صادرة عن شركة انتر براند أفضل العلامات التجارية العالمية لعام 2021 بناءً على القيمة.

وفقا لموقع "موتور 1" المتخصص في السيارات، احتلت شركات التكنولوجيا العملاقة مثل آبل وأمازون ومايكروسوفت رأس القائمة، وجاء اثنان من شركات قطاع السيارات في المراكز العشرة الأولى، ولكن على غير المتوقع أبدًا، جاءت تويوتا موتورز الأكثر قيمة تليها مرسيدس بنز.

وفقا لدراسة "إنتر براند " وهي فرع من أومنيكوم، استشارية تسويق ومتخصصة في مجال العلامات التجارية وإدارتها، تصدرت وسبقت تويوتا جميع مصنعي السيارات واحتلت المركز السابع في قائمة أفضل عشر علامات تجارية في العالم بقيمة 54.1 مليار دولار ، وبزيادة قدرها 5 % عن العام السابق. بينما جاءت مرسيدس بنز في المركز الثامن في أفضل 10، بقيمة 50.8 مليار دولار، وبزيادة قدرها 3%فقط.

تأتي BMW بعد ذلك بقيمة 41.6 مليار دولار ، وهو رقم جيد أهلها لأخذ المركز 12 في القائمة. أخيرًا جاءت تسلا، المدرجة في المرتبة 14 بقيمة 36.2 مليار دولار.

وعلى الرغم من تذيل تسلا موتورز للقائمة إلا أنها سجلت رقمًا مميزًا للغاية في جانب آخر من الورقة البحثية لـ انتربراند، يتعلق بالنمو العالمي للشركات وهي فئة مختلفة عن القيمة الإجمالية، وبتغطية أفضل 100 علامة تجارية لعام 2021، سجلت تسلا معدل نمو غير مسبوق بلغ 184% خلال عام واحد، وهو ما لم يحدث منذ 22 عاما بين العلامات التجارية العالمية.