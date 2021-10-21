سوق المستعمل..سعر تويوتا فورتشنر موديل 2017

استطاعت شركة تويوتا اليابانية، أن تخلق سمعة طيبة داخل أسواق السيارات العالمية والمصرية، نسبة لتاريخها الممتد وطرازاتها المتنوعة، والتي اختلفت من الناحية الفنية والهيكيلية والتجهيزات الداخلية .

وتاتى السيارة " فورتشنر " موديل 2017 من ضمن افضل السيارات فى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات suv داخل السوق المصرى .

تحتوي السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2017 على نوعين من المحركات، الأول رباعي الأسطوانات، سعة 2700 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 163 حصان، مع 245 نيوتن/متر من عزم الدوران، وتنتقل السرعة إلى العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيكية تتكون من 6 سرعات، أما المحرك الثاني سداسي الأسطوانات، سعة 4000 سي سي، قادر على إنتاج قوة 234 حصان، و376 نيوتن/متر من عزم الدوران.

تحتوي السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2017 على العديد من التجهيزات باختلاف الفئات المطروحة و تشمل، منظومة الوسائد الهوائية ، و فرامل ABS مانعة للانغلاق، مع نظام التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، و نظام المساعدة على تجاوز المرتفعات HAC، و برنامج ESP الخاص بالتوازن الالكتروني، بالإضافة إلى مستشعرات ركن و كاميرا لسهولة التحكم و الاصطفاف.

تحتوي سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2017 على عجلات رياضية بقياس 18 بوصة، مدعومة بـ جنوط معدنية، بالإضافة إلى مقود حركة متعدد المهام، ومكيف هواء أوتوماتيكي، وشاشة ملونة تعمل باللمس؛ لعرض الوسائط المتعددة والخرائط، تدعم التطبيقات الحديثة، ويبلغ قياسها 8 بوصة، كما تحتوي على مصابيح أمامية تعمل بقنية LED.

وتتراوح أسعار تويوتا فورتشنر موديل 2017 في سوق المستعمل من 550 ألف الي 620 ألف جنيه، وفقا للحالة العامة للسيارة.