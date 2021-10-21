عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سوق المستعمل..سعر تويوتا فورتشنر موديل 2017

سوق المستعمل..سعر
سوق المستعمل..سعر تويوتا فورتشنر موديل 2017

استطاعت شركة تويوتا اليابانية، أن تخلق سمعة طيبة داخل أسواق السيارات العالمية والمصرية، نسبة لتاريخها الممتد وطرازاتها المتنوعة، والتي اختلفت من الناحية الفنية والهيكيلية والتجهيزات الداخلية .

 

وتاتى السيارة " فورتشنر " موديل 2017 من ضمن افضل السيارات فى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات suv داخل السوق المصرى .

 

تحتوي السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2017 على نوعين من المحركات، الأول رباعي الأسطوانات، سعة 2700 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 163 حصان، مع 245 نيوتن/متر من عزم الدوران، وتنتقل السرعة إلى العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيكية تتكون من 6 سرعات، أما المحرك الثاني سداسي الأسطوانات، سعة 4000 سي سي، قادر على إنتاج قوة 234 حصان، و376 نيوتن/متر من عزم الدوران.

تحتوي السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2017 على العديد من التجهيزات باختلاف الفئات المطروحة و تشمل، منظومة الوسائد الهوائية ، و فرامل ABS مانعة للانغلاق، مع نظام التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، و نظام المساعدة على تجاوز المرتفعات HAC، و برنامج ESP الخاص بالتوازن الالكتروني، بالإضافة إلى مستشعرات ركن و كاميرا لسهولة التحكم و الاصطفاف.

تحتوي سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2017 على عجلات رياضية بقياس 18 بوصة، مدعومة بـ جنوط معدنية، بالإضافة إلى مقود حركة متعدد المهام، ومكيف هواء أوتوماتيكي، وشاشة ملونة تعمل باللمس؛ لعرض الوسائط المتعددة والخرائط، تدعم التطبيقات الحديثة، ويبلغ قياسها 8 بوصة، كما تحتوي على مصابيح أمامية تعمل بقنية LED.

وتتراوح أسعار تويوتا فورتشنر موديل 2017 في سوق المستعمل من 550 ألف الي 620 ألف جنيه، وفقا للحالة العامة للسيارة.

تويوتا فورتشنر تويوتا فورتشنر فورتشنر موديل 2017 تويوتا فورتشنر موديل 2017

موضوعات متعلقة

باقة 30 ألف ريال عماني.. أسعار ومواصفات 5 سيارات SUV موديل 2021

سوق المستعمل.. سعر بي واي دي L3 موديل 2016

قائمة أسعار أشهر 5 سيارات سيدان في مصر موديل 2021

أخبار السيارات| لكزس تطرح إصدارا خاصا من XL600 للطرق الوعرة.. هوندا تطلق شارة e:N الكهربائية الجديدة

أسعار ومواصفات بي إم دبليو X2 موديل 2021 في تونس

أسعار ومواصفات فيات تيبو في مصر موديل 2020

تبدأ من 113 ألف دينار تونسي.. أسعار ومواصفات فورد كوجا موديل 2021

سوق المستعمل.. سعر تويوتا كامري موديل 2010 في مصر

ترشيحاتنا

تعرف على الحالة الصحية لمحمود الخطيب وموعد خروجه من المستشفى

ترامب يعلن عن إطلاق منصة تواصل اجتماعي جديدة

مجلس الأمن يدين هجمات الحوثيين على السعودية

احذره.. اكتشاف تهديد خطير يعرض مئات الآلاف من هواتف أندرويد للخطر

لمدة 3 أيام.. غلق جزئي لمطالع كوبري الساحل لإصلاح الفواصل

بعد 5 أسابيع من هروب شاب.. العثور على بقايا بشرية بالصدفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاصفة تضرب بريطانيا وفرنسا.. وتحذيرات من انقطاع التيار الكهربائي

كل الركاب ماتوا.. تفاصيل دهس تريلا لـ ميكروباص على الدائري الأوسطي |صور

الخطيب يتعرض لأزمة صحية ونقله لأحد المستشفيات الكبرى .. تفاصيل

الصحة: تسجيل 877 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

اللقطات الأولى للحادث المرعب.. تريلا تقتل 17 شخصا على الدائري الأوسطي.. صور

استعدادا للأمطار.. غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني لمدة 3 أيام للصيانة

غلق كلي لشارع الأهرام ابتداء من صباح الخميس

غلق كلي لشارع الهرم وتحويلات مرورية لإنشاء محطة مترو المريوطية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آية قرآنية ودماء 19 ضحية..ماذا تبقى من حطام دهس تريلا لميكروباص على الدائري الاوسطي؟

قائد القوات البحرية: قادرون على ردع كل من يهدد مصالحنا.. صور

خلال لقاء سفراء الاتحاد الأوروبي.. أبو العينين: مصر تتحرك إلى الأمام وطموح الرئيس السيسي لا حدود له

النجوم على ريد كاربت فيلم Costa Brava بمهرجان الجونة (صور)

فيديو

بينهم أمريكا وبريطانيا وروسيا.. أبو العينين يلتقي 32 سفيرًا لبحث التعاون مع مصر.. ويؤكد: لدينا فرص عظيمة للاستثمار ونستطيع تحقيق أحلامنا معا

في حضرة أبو العينين| 32 سفيرًا يبحثون فرص التعاون والاستثمار في مصر.. اتفاق أوروبي على دعم مصر في قضية سد النهضة.. وجدية لاستغلال فرص الاستثمار الهائلة

فيديو جراف| العالمي.. كيف احتفت الصحف الإنجليزية بالنجم محمد صلاح

ضحكوا عليا.. المحلل الشرعي محمد الملاح: لم أتزوج 33 مرة.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

دينا شرف الدين تكتب: ضياع «القدوة» في زمن «التريند»

خالد عامر يكتب: يوميات الجمهورية الجديدة

داليا السبع تكتب: «النداء»

رمضان البيه يكتب: القلب موطن السر

نتالي قباني تكتب: الملكة المتوجة في مجتمعنا

الشيخ محمود الهوارى يكتب: نعمة الرِّسالة.. والشُّكر الواجب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

تعلموا الحب من رسولنا الكريم

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: كيف انفعلت موسكو؟

شريف سمير

فنجان قهوة

إيمان الدربي

وجه القمر

محمد نوار

رحمة للعالمين!

كريمة أبو العينين

«بالحب ابتلينا»

بهجت العبيدي

العقل الأسطوري وخرافة السحر!

د.محمود بكري

معركة الوعي (8)

اﻟﻤﺰﻳﺪ