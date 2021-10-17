سعر ومواصفات سيارة تويوتا هايلاندر 2022 الجديدة

أعلنت شركة تويوتا اليابانية عن النسخة البرونزية الجديدة من السيارة هايلاندر الرياضية الهجينة متعددة الاستخدامات موديل 2022، بإطلالة برونزية وتصميم جذاب، وإضافة الكماليات والتحسينات الداخلية والخارجية التي منحت السيارة تصميماً يغلب عليه القوة والعصرية والعملية؛ ليكون خياراً مناسباً بأكبر قدر من الراحة والمتعة والأداء.

ويستمد الإصدار البرونزي من هايلاندر الهجينة قوته من محرك يتكون من 4 إسطوانات بسعة 2.5 لتر، وبقوة 243 حصان، وستتوفر بمحركين كهربائيين في موديلات الدفع الأمامي، وثلاث محركات كهربائية في موديلات الدفع الرباعي، بحيث سيعمل المحرك الكهربائي بشكل مستقل مما يساعد على توزيع القوة على العجلات الخلفية وبالتالي توليد المزيد من القوة.

وتاتى النسخة البرونزية بعجلات مقاس 18 انش، ولوحات عتبات الأبواب ، و حصائر الأرضية بشعار برونزي فريد من نوعه، وتتميز داخلية السيارة بمقاعد SofTexمصنوعة من الجلد الصناعي اللامع المستلهمة من تصميمات منتصف القرن، وكذلك تطرز المقاعد وبعض العناصر الداخلية الأخرى بخياطة برونزية مميزة .

و إضافة اللون البرونزي الأنيق للعديد من التصميمات في السيارة ، لما يتميز به هذا اللون بطابع يجمع ما بين الكلاسيكية والعصرية بحيث نقلت التصميم نقلة نوعية من البساطة والاعتيادية إلى تصميم يتميز بالأناقة والنعومة والفخامة الكلاسيكية.

ومنحت تويوتا Highlander Bronze Edition ترقيات مثيرة للدهشة لعل أبرزها، مقعد كهربائي للسائق مزود ب 10 اتجاهات مختلفة، وإضاءات محيطية داخلية، ومصابيح نهارية DRLs، ومصابيح البركة مع شعار هايلاند، ونظام تحكم كهربائي لفتح وإغلاق الصندوق الخلفي، ومرآة خلفية رقمية، ونظام استشعار المطر في ماسحات الزجاج، ومنفذ طاقة بـ 1500 واط.

و تبدأ أسعار النسخة البروزنية من هايلاندر الهجينة 43,880 دولارًا لإصدار الدفع الأمامي و 45,480 دولار لنسخة الدفع الرباعي.