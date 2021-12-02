الأربعاء.. اجتماع لـ البرلمان الألماني لانتخاب شولتز مستشارا جديدا خلفا لـ ميركل

يجتمع البرلمان الألماني، في 8 ديسمبر الجاري، لانتخاب أولاف شولتز مستشارا جديدا للبلاد خلفًا لأنجيلا ميركل.

وأعلن مجلس النواب الألماني أن البوندستاج سينتخب الديمقراطي الاشتراكي أولاف شولتز مستشارًا جديدًا يوم الأربعاء المقبل الموافق 8 ديسمبر، لينتهي بذلك عهد أنجيلا ميركل الذي امتد على مدار 16 عامًا.

ويجب انتخاب أولاف شولتز، 63 عامًا، بأغلبية 736 عضوًا في البرلمان، قبل التسليم والتسلم في نفس اليوم مع ميركل.

وأصبح أولاف شولتز، مستشارا جديدا لـ ألمانيا بعد ثلاثة أشهر من فوز الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني (SPD) في انتخابات البلاد، متغلبًا على الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) الذي حكم لمدة 16 عامًا في عهد أنجيلا ميركل.

وبات أولاف شولتز المستشار الألماني الجديد بعد أن وقع حزبه الديمقراطي الاجتماعي (SPD) صفقة مع حزب الخضر والديمقراطيين الأحرار لتشكيل ائتلاف حاكم جديد.

وستكون أنالينا بربوك، مرشحة المستشارة عن حزب الخضر، وزيرة للخارجية، بينما سيكون الزعيم المشارك للحزب، روبرت هابيك، نائبًا للمستشار كريستيان ليندنر، الذي يقود الحزب الديمقراطي الحر، سيكون وزيرا للمالية. كريستين لامبرخت من الحزب الاشتراكي الديمقراطي ستكون وزيرة للداخلية.