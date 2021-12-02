مبيفهموش حاجة.. نجم الزمالك المعار يفتح النار علي الإعلام الرياضي

هاجم مروان حمدي مهاجم المنتخب الوطني ولاعب الزمالك المعار لصفوف سموحة حتى نهاية الموسم الجاري، بعض منتقديه، بعد مشاركته مع المنتخب الوطني في مباراة لبنان بافتتاح دور المجموعات في بطولة كأس العرب المقامة في قطر.



وكتب مروان حمدي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام»:«80% من اللي بيطلعوا في البرامج الرياضية مبيفهمومش حاجة وبتوع لقطة وبس ومحدش بيركز ولا بيراجع كلامهم إلا القليل"



وأضاف: "اللي منهم بتاع لقطة ومعندوش مبدأ واللي بيطلع يضحك الناس وفاكر نفسه في مسرح مصر، وكام إعلامي يطلع يسخن ده على ده والناس على بعض عشان يجيب كام مشاهدة وشكرا".



وأكمل:" الإعلام الرياضي مجاش إلا من رحم ربي، طبعا أنا عارف إن منكم لو معلمش الشوتين دول مش هيجاب في حتة بس أعملوها بطريقة محترمة وشيك شوية، وفي آخر كلامي زي ما بتعملوا دي وجهة نظري".