مياه القناة تعقد اجتماعا لحل مشكلات المواطنين بالقصاصين

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، استمرار جهود الدولة لتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة والاهتمام بمد وتدعيم وتوصيل خدمات مياه الشرب لجميع المواطنين بمحافظات القناة الثلاثة وبالتنسيق بين اعضاء مجلس النواب والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ووزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

جاء ذلك خلال لقاء مع النائب أحمد البعلى عضو مجلس النواب وعصام منسى عضو مجلس النواب السابق وامين مساعد حزب مستقبل وطن وذلك فى إطار الحرص الدائم للشركة على التواصل مع النواب للوقوف على اهم المشكلات بمحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة من اجل تحسين الخدمة المقدمة لمواطنى محافظات القناة.

تناول اللقاء مناقشة مشروع مد وتدعيم شبكات مياه شرب القصاصين القديمة بالتل الكبير ( البعالوة الكبرى) بأطوال 3800 متر وبأقطار مختلفة تتراوح مابين قطر 4 بوصة ، وقطر 6 بوصة وذلك للقضاء على مشاكل مياه الشرب بالبعالوة الكبرى.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت سعى الشركة الدائم والعمل المتواصل بكافة قطاعاتها من اجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق معايير الجودة المطلوبة والمتابعة أولاً بأول للموقف التنفيذى للمشروعات بالقرى وأثره على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى للقرى المحرومة.