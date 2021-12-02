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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رانيا يوسف تحتفل بعيد ميلادها وسط عدد من صديقاتها في إسبانيا

رانيا يوسف
رانيا يوسف

احتفلت النجمة رانيا يوسف بعيد ميلادها، إذ أنها من مواليد 1 ديسمبر 1973، وتعد رانيا يوسف واحدة من أشهر نجمات جيلها، إذ أنها تتميز بأناقتها وأدوارها الجريئة والمركبة.


ونشرت رانيا يوسف عبر حسابها علي "انستجرام" مجموعة من الصور وهى تحتفل بعيد ميلادها وسط عدد من صديقاتها وعلقت "شكرًا  لاصحابي الإسبانيات احتفلوا بعيد ميلادي في اسبانيا 😍".


وفى سياق متصل يعرض مسلسل رانيا يوسف "المماليك"، في يناير المقبل، وينتمى العمل إلى نوعية الأعمال الطويلة التى تدور أحداثها فى 60 حلقة، ويدور فى إطار اجتماعي تشويقى ويظهر بيومى فؤاد بدور رجل أعمال وتتوالى الأحداث فى إطار درامى تشويقى،  ويذكر أن مسلسل المماليك يوجد به 6 قصص متوازية متصلة غير منفصلة يتناولها المسلسل فى سياق درامى مشوق.


مسلسل "المماليك" بطولة كل من رانيا يوسف، بيومي فؤاد، دوللي شاهين، نانسي صلاح، سيدرا، رامي وحيد، عمر حسن يوسف، حنان سليمان، عفاف رشاد، وإخراج حازم فودة، وهو ينتمي لنوعية الأعمال الطويلة ذات الـ 60 حلقة.

الفنانة رانيا يوسف تحتفل بعيد ميلادها صديقاتها اسبانيا عيد ميلادها

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