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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ظافر العابدين: قصة "غدوة" مقتبسة من تجربة حقيقية مع شقيقي والإخراج مسئولية كبيرة

صدى البلد

قال الفنان ظافر العابدين إن فيلم غدوة مقتبس من قصة حقيقية حدثت مع شقيقه "حاتم". 

وتحدث ظافر العابدين عن تجربته الإخراجية الأولى ووصفها بأنها كانت مسئولية كبيرة إلى جانب التمثيل الذي كان عليه أن يمنحه حقه. 

وكشف ظافر العابدين عن عدم قبول فيلم غدوة للعرض في مهرجان أيام قرطاج لأسباب رفض الإفصاح عنها.

تأثر النجم التونسي ظافر العابدين باكيا بنهاية فيلمه "غدوة" وترحيب الجمهور الشديد به عقب نهايته. 

وشكر ظافر العابدين الجمهور على إعجابهم بتجربته الإنتاجية والإخراجية الأولى إلى جانب مشاركته في التأليف وكتابة القصة. 

وأكد على أن جميع فريق العمل سعيد بعرضه لأول مرة في مصر.

احتفى جمهور مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بالنجم التونسي ظافر العابدين بعد عرض فيلمه غدوة بالمسرح الكبير لدار الأوبرا المصرية. 

وقابل  الجمهور  الفيلم الذي تدور احداثه في إطار سياسي اجتماعي بتصفيق شديد بعد الأداء القوي لبطله ومخرجه ظافر العابدين.

حضر عدد كبير من نجوم الفن العرض الأول لفيلم ظافر العابدين بالمسرح الكبير لدار الأوبرا المصرية. 

وشهدت قاعة العرض حضور كل من إلهام شاهين ودرة وعمرو يوسف ودارين حداد وكريم قاسم وصدقي صخر وغيرهم.

يعرض اليوم للمرة الأولى عالميا، فيلم "غدوة" ضمن المسابقة الدولية، بالدورة الـ 43 بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "غدوة" من إخراج ظافر العابدين، وإنتاج تونس، وتدور أحداثه عن حالة حبيب الصحية التي تجمع بينه وبين ابنه من زواجه السابق أحمد، الذي يبلغ من العمر 15 عاما، لكن يؤثر الماضي السياسي لحبيب خلال سنوات الديكتاتورية في تونس على حاضره، فتنقلب الأدوار ويجبر أحمد على العناية والحفاظ على سلامة أبيه.

الفيلم هو أحد عروض السجادة الحمراء، ومدته 96 دقيقة، ومن المقرر أن تعقبه مناقشة عقب عرضه في الساعة الـ 6 مساء، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا، وسيكون عرضه الثاني غدا الجمعة في الساعة الـ 9:30 مساء في سينما الزمالك 1، أما عرضه الثالث فهو يوم السبت 4 ديسمبر في الساعة الـ 8:30 مساء بمسرح النافورة.

يشار إلى أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي من المقرر أن تستمر حتى يوم ٥ ديسمبر الجاري.

مهرجان القاهرة السينمائي ظافر العابدين دار الأوبرا القاهرة السينمائي صدقي صخر الأوبرا كريم قاسم

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