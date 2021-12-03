اقتران هلال قمر نهاية الشهر بكوكب المريخ .. فجر الجمعة

يرصد بالسماء قبل شروق الشمس صبيحة اليوم الجمعة اقتران هلال قمر نهاية الشهر بكوكب المريخ وكلاهما في كوكبة الميزان في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة وهي فرصة للتصوير.

الثنائي سوف يكون مرئيًا في سماء الفجر ، حيث يرصدان قبل حوالي ساعة و 24 دقيقة من شروق الشمس - باتجاه لأفق الجنوبي الشرقي، و نظرا لأن المسافة الظاهرية بين القمر والمريخ كبيرة قليلاً لن يظهران بشكل مريح في مجال رؤية التلسكوب ، ولكن يمكن ذلك من خلال المناظير.

كوكب المريخ عاد للظهور بشكل تدريجي في سماء الفجر بعد أسابيع من وصوله الاقتران الشمسي في الثامن من أكتوبر الماضي عندما كان مطموسا في وهج الشمس.

بشكل عام سوف تتحسن فرصة رؤية المريخ بالعين المجردة خلال شهر ديسمبر 2021 وسوف يزداد لمعان الكوكب تدريجيا الى يصبح ملاحظا في السماء خلال ربيع 2022.

وأكد الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق،أنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وأضاف أستاذ الفلك أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

كوكب المريخ

ويعد كوكب المريخ هو رابع الكواكب من حيث البعد عن الشمس، وتبلغ المسافة بينهما ما يقارب من 228 مليون كم، ويقع كوكب المريخ في المركز السابع بين كواكب المجموعة الشمسية من حيث الحجم ويبلغ قطره 3400 كم تقريباً أي ما يعادل نصف قطر الأرض.

يظهر المريخ بلون أحمر، والسبب في ذلك وجود كميات كبيرة من الصدأ أو أكسيد الحديد في صخوره وتربته، ويشتهر المريخ الآن في أحيان كثيرة باسم الكوكب الأحمر

جدير بالذكر أن المريخ يحتوي على أكبر بركان في المجموعة الشمسية وهو بركان جبل أوليمبوس الذي يبلغ ارتفاعه 24 كم، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف ارتفاع قمة إفرست على الأرض.