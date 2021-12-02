بكرهك.. ابنة شيرين عبد الوهاب تهاجم حسام حبيب من خلال أغنية بعد انفصاله عن والدتها.. فيديو

هاجمت هنا ابنه الفنانة شيرين عبد الوهاب زوج والدتها الفنان حسام حبيب وذلك خلال فيديو وجهت له رسالة من خلال أغنية .

وكتبت ابنه شيرين علي الفيديو إلى هذا الشخص الذي يبدأ اسمه بحرف H؛ هذا الأغنية موجهه لك.

واستعانت ابنه شيرين بأغنية I hate u " أنا بكرهكِ.. لتوجهها لحسام حبيب حيث لاقت تفاعل من متابعيها .



ظهرت النجمة شيرين عبد الوهاب في أول ظهور لها بعد أنباء انفصالها عن زوجها عن حسام حبيب.

وظهرت شيرين عبد الوهاب برفقة فريق عمل أغنيتها الجديدة " كلها غيرانة "حيث شهدت الصورة عدم تواجد حسام حبيب للمرة الأولي حيث كان يحرص على التقاط الصور معها في جميع أعمالها .

وطرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أغنية شيرين عبد الوهاب الجديد "كلها غيرانة"، وهي أول أغاني ألبومها الجديد.

من المقرر طرح أغاني ألبوم شيرين عبد الوهاب الجديد تباعا خلال الفترة المقبلة عبر يوتيوب، بعد غياب لفترة طويلة.

أغنية شيرين عبد الوهاب الجديدة "كلها غيرانة" من كلمات محمد مصطفى وألحان محمود أنور وتوزيع محمد مجدي.

انفصال شيرين :



وأثارت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، حالة من الجدل خلال الأيام الماضية، عقب إعلانها طلاق الفنانة شيرين عبد الوهاب من زوجها الفنان حسام حبيب، ولكن لم يرد أي من الزوجان على هذه الأنباء بالتأكيد أو النفي حتى الآن.



وأكد الملحن عمرو الشاذلي خبر انفصال الفنانة شيرين عبد الوهاب من زوجها الفنان حسام حبيب .

ونشر عمرو الشاذلي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أغنية شيرين الجديدة وعلق عليها :" لحنى #عمرو_الشاذلى ؛ أغنية #ملكش_مكان مع الفنانة #شيرين_عبدالوهاب تم تسريب الأغنية بعد خبر انفصال الفنانة شيرين و الفنان حسام ".

تابع :" الأغنية كان متوقع نزولها فى ألبوم الفنانة الكبيرة شيرين عبد الوهاب فى الفترة الجاية مش عارف افرح بالأغنية ولا أزعل على موضوع الانفصال ".

واختتم:" عموماً أستنوا الأغنية فى الالبوم القادم ان شاء الله وأتمنى فى النهاية انها تنول اعجابكم".

نقابة الموسيقيين تكشف حقيقة انفصال شيرين :

علّق طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، على الأنباء المتداولة خلال الأيام الماضية حول الفنانة شيرين عبد الوهاب.

وأجاب مرتضى، على سؤال "هل تواصلت نقابة الموسيقيين مع الفنانة شيرين عبد الوهاب للاطمئنان عليها وعلى أوضاعها وصحتها؟"، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور معتز عبد الفتاح مقدم برنامج "تحت الشمس" عبر قناة "الشمس".

وقال طارق مرتضى: "لدى النقابة لجنة الخدمات دائما ما تتواصل مع الأعضاء في مثل هذه الحالات، وحتى الآن لم يصلنا أي تفاصيل نعلنها للجمهور".