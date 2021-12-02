رابطة الأندية تنعى أدهم السلحدار نجم الإسماعيلي السابق

نعت رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب، أدهم السلحدار نجم الإسماعيلي السابق والذي توفي اليوم، خلال مباراة فريقه الذي يتولى تدريبه نادي المجد السكندري.

‏وقالت رابطة الأندية المحترفة خلال بيان لها: ننعى نجم الإسماعيلي السابق كابتن أدهم السلحدار الذي وافته المنية اليوم، داعيين الله أن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وقدم اتحاد الكرة، التعازي لاسرة أدهم السلحدار نجم الإسماعيلي السابق، وأصدر مسؤولو اتحاد الكرة، برئاسة أحمد مجاهد نعيًا لنجم الدراويش السابق.

يأتي ذلك بالإضافة إلى نعي عدد كبير من نجوم كرة القدم المصرية، نجم الإسماعيلي السابق، الذي توفي فى أرض الملعب اليوم خلال مباراة المجد السكندري.

أما مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، فقد أصدر بيانا نعى فيه نجم الفريق الأسبق، فيما أعلن مسؤولو النادي الحداد لمدة 3 أيام.