بالسوق المصري .. 5 سيارات "كروس اوفر" في عام 2021 |صور

استقبل السوق المصري باقة من السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات لموديلات 2021 من فئة الكروس اوفر، والتي كانت بمثابة الانطلاق الأول لهذا العام داخل السوق المحلي، حيث قدمت تلك الطرازات على الطريقة الخاصة بكل علامة تجارية، وتشمل باقة من وسائل الرفاهية والتحكم، مع برامج السلامة والامان، إلى جانب الاطلالة الداخلية والخارجية الخاصة بكل صانع.

ويقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ احدث 5 سيارات كروس اوفر داخل السوق المصري لموديلات 2021 و 2022

1 – كيا اكسيد موديل 2022

تأتي السيارة كيا اكسيد موديل 2022 بنسبة طول بلغت 4395 مم، وبعرض يبلغ 1826 مم، مع ارتفاع يقدر بـ 1495 مم، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 426 لتر، بينما ترتكز على جنوط رياضية يبلغ قياسها 18 بوصة.

وتستمد كيا اكسيد موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 160 حصانا، وعزم اقصى للدوران 253 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء من 7 سرعات.

وتقدم الفئة الاولى من السيارة كيا اكسيد موديل 2022 بقيمة قدرها 375 الف جنيه، بينما تأتي الفئة الثانية بقيمة قدرها 409 الاف جنيه.

2 – سيتروين C3 موديل 2022

ترتكز السيارة سيتروين C3 موديل 2022 على قاعدة عجلات بطول 2539 مم، وبطول كل يقدر بـ 3996 مم، وبعرض يبلغ 2007 مم، و 1490 مم للارتفاع، بينما تتسارع العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات يعمل عبر منظومة الجر الامامي، حيث يستمد أوامر القوة من محرك بسعة 1200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 110 حصانا.

وتبدأ اسعار السيارة سيتروين C3 موديل 2022 من 304.900 جنيه وحتى 354.900 جنيه.

3 – شانجان CS55 موديل 2021

تحتوي السيارة شانجان CS55 موديل 2021 على فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، بالاضافة لمنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، مع باقة من التجهيزات مثل عجلة قيادة متعددة الوظائف، وشاشة ملونة تعمل باللمس.

وتستمد السيارة قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 156 حصانا، وعزم اقصى للدوران 225 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء سداسية السرعات.

ويتراوح سعر السيارة شانجان CS55 موديل 2021 داخل السوق المصري بين 320 الف جنيه و 365 الف جنيه.

4 – بايك X3 موديل 2022

تضم السيارة بايك X3 موديل 2022 محرك 4 سليندر سعة 1500 سي سي، قادر على انتاج 116 حصانا، وعزم اقصى للدوران 148 نيوتن/متر، يعمل بواسطة علبة تروس اوتوماتيكية تتكون من 4 سرعات، بينما ترتكز السيارة على جنوط رياضية 16 بوصة، بالاضافة إلى تجهيزات داخلية وخارجية مثل حساسات ركن وكاميرا لسهولة الاصطفاف، ومثبت سرعة، وخاصية متابعة ضغط الهواء بالاطارات.

وتبدأ أسعار السيارة بايك X3 موديل 2022 من 253 الف جنيه وحتى 275 الف جنيه للفئة عالية التجهيز.

5 - بيستون T33 موديل 2022

حصلت السيارة بيستون T33 موديل 2022 على محرك 4 سليندر رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة 112 حصانا، وعزم اقصى للدوران 155 نيوتن/متر عند 3600 دورة في الدقيقة، مع سرعة قصوى تصل إلى 168 كيلومتر في الساعة، مع متوسط استهلاك للوقود يقدر بـ 6.9 لتر لكل 100 كم، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عن طريق علبة تروس أوتوماتيكية من 6 سرعات.

تقدم السيارة بيستون T33 موديل 2022 بقيمة قدرها 355 الف جنيه للفئة الاولى، بينما تاتي الفئة الثانية بقيمة بلغت 385 الف جنيه.