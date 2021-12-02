عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بالسوق المصري .. 5 سيارات "كروس اوفر" في عام 2021 |صور

بالسوق المصري ..
بالسوق المصري .. 5 سيارات "كروس اوفر" في عام 2021

استقبل السوق المصري باقة من السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات لموديلات 2021 من فئة الكروس اوفر، والتي كانت بمثابة الانطلاق الأول لهذا العام داخل السوق المحلي، حيث قدمت تلك الطرازات على الطريقة الخاصة بكل علامة تجارية، وتشمل باقة من وسائل الرفاهية والتحكم، مع برامج السلامة والامان، إلى جانب الاطلالة الداخلية والخارجية الخاصة بكل صانع.

 

ويقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ احدث 5 سيارات كروس اوفر داخل السوق المصري لموديلات 2021 و 2022

1 – كيا اكسيد موديل 2022 

 

تأتي السيارة كيا اكسيد موديل 2022 بنسبة طول بلغت 4395 مم، وبعرض يبلغ 1826 مم، مع ارتفاع يقدر بـ 1495 مم، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 426 لتر، بينما ترتكز على جنوط رياضية يبلغ قياسها 18 بوصة.

 

وتستمد كيا اكسيد موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 160 حصانا، وعزم اقصى للدوران 253 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء من 7 سرعات.

 

وتقدم الفئة الاولى من السيارة كيا اكسيد موديل 2022 بقيمة قدرها 375 الف جنيه، بينما تأتي الفئة الثانية بقيمة قدرها 409 الاف جنيه.

2 – سيتروين C3 موديل 2022

 

ترتكز السيارة سيتروين C3 موديل 2022 على قاعدة عجلات بطول 2539 مم، وبطول كل يقدر بـ 3996 مم، وبعرض يبلغ 2007 مم، و 1490 مم للارتفاع، بينما تتسارع العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات يعمل عبر منظومة الجر الامامي، حيث يستمد أوامر القوة من محرك بسعة 1200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 110 حصانا.

 

وتبدأ اسعار السيارة سيتروين C3 موديل 2022 من 304.900 جنيه وحتى 354.900 جنيه.

3 – شانجان CS55 موديل 2021 

 

تحتوي السيارة شانجان CS55 موديل 2021 على فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، بالاضافة لمنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، مع باقة من التجهيزات مثل عجلة قيادة متعددة الوظائف، وشاشة ملونة تعمل باللمس.

 

وتستمد السيارة قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 156 حصانا، وعزم اقصى للدوران 225 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء سداسية السرعات.

 

ويتراوح سعر السيارة شانجان CS55 موديل 2021 داخل السوق المصري بين 320 الف جنيه و 365 الف جنيه.

4 – بايك X3 موديل 2022 

 

تضم السيارة بايك X3 موديل 2022 محرك 4 سليندر سعة 1500 سي سي، قادر على انتاج 116 حصانا، وعزم اقصى للدوران 148 نيوتن/متر، يعمل بواسطة علبة تروس اوتوماتيكية تتكون من 4 سرعات، بينما ترتكز السيارة على جنوط رياضية 16 بوصة، بالاضافة إلى تجهيزات داخلية وخارجية مثل حساسات ركن وكاميرا لسهولة الاصطفاف، ومثبت سرعة، وخاصية متابعة ضغط الهواء بالاطارات.

 

وتبدأ أسعار السيارة بايك X3 موديل 2022 من 253 الف جنيه وحتى 275 الف جنيه للفئة عالية التجهيز.

5 - بيستون T33 موديل 2022 

 

حصلت السيارة بيستون T33 موديل 2022 على محرك 4 سليندر رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة 112 حصانا، وعزم اقصى للدوران 155 نيوتن/متر عند 3600 دورة في الدقيقة، مع سرعة قصوى تصل إلى 168 كيلومتر في الساعة، مع متوسط استهلاك للوقود يقدر بـ 6.9 لتر لكل 100 كم، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عن طريق علبة تروس أوتوماتيكية من 6 سرعات.

 

تقدم السيارة بيستون T33 موديل 2022 بقيمة قدرها 355 الف جنيه للفئة الاولى، بينما تاتي الفئة الثانية بقيمة بلغت 385 الف جنيه.

رقم ا قياسي ا الكروس اوفر السوق المحلي احدث 5 سيارات السوق المصري

ترشيحاتنا

الأوقاف : الوزارة تحرص على ترجمة القرآن الكريم لعدد من اللغات..فيديو

لمحبي المأكولات البحرية.. هل السوشي صحي ومفيد أم ضار ؟

سفير مصر الجديد بالجزائر يقدم أوراق اعتماده لـ تبون ويبلغه رسالة من السيسي| صور

البيئة: نشهد تغيرات مناخية حادة سواء شدتها أو وقتها وأصبحت حديث العالم الآن

الغلابة هتاكل.. وائل الفشني يكشف سبب وقوفه أمام مسجد أبو الحجاج

نهاد أبو القمصان : 46% من النساء تواجه العنف وحتى ولو مرة واحدة في حياتهن..فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غلق جديد لمواجهة تحورات كورونا .. مستشار الرئيس يفجر مفاجأة .. فيديو

قبل انطلاقها بساعات.. خطاب عاجل من التعليم للمديريات بشأن امتحانات رابعة ابتدائي

لرغبتها الدائمة في إقامة علاقة حميمة.. عريس يقتل عروسه بعد 9 شهور زواج في الطالبية

حرام يلعب أساسي.. ميدو يفتح النار على نجم الزمالك بسبب مباراة مصر ولبنان

السعودية.. ‏توجيه عاجل من التعليم بعد تسجيل أول إصابة أوميكرون

الصحة: 6 طرق لتقليل الإصابة بمتحور أوميكرون الجديد ..تعرف عليها

شيرين في أول حوار لها : الآن لست مستعبدة وأبني نفسي من جديد

من السبت إلى الاثنين .. قطع الكهرباء عن 3 قرى بني سويف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يٌغرد منفردا في الصدارة.. كيف أبهر مو صلاح العالم وحقق رقما قياسيا؟

غضب الطبيعة يهدد شتاء الإسكندرية.. هل تغرق عروس البحر المتوسط بسبب نوة قاسم؟

الجناح الأهم في معرض إيديكس للسلاح| روسيا تستعرض قوتها العسكرية الرادعة بأسلحة تظهر لأول مرة.. صور

الصاروخ برق والقاذف باكتار شيخان أبرزهم| صدى البلد داخل جناح باكستان بمعرض إيديكس.. صور

فيديو

بالألعاب النارية| ختام المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2021 ..فيديو

كارثة أخلاقية ... طالب يعتدي بالضرب على معلمه

بعد نجاح حفلة موسم الرياض .. حمو بيكا وحسن شاكوش يؤديان مناسك العمرة

تحذير من العواصف ... توقعات حالة الطقس الأيام القادمة

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ