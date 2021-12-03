واقعة مأساوية .. قتل طفلة حلوان على يد عطار شاب

جريمة قتل طفلة عمرها 5 سنوات بعد محاولة اغتصابها ، قال شهود عيان إن الطفلة جيهان المعروفة بـ جني تسكن بالمساكن الاقتصادية بحلوان، موضحين أن الجاني هو شاب عمره 31 عاما و جامعي ولديه محل عطارة بالمنطقة محل الجريمة مستنكرين ارتكابه الجريمة، بعد أن قام باحتجازها داخل محله محاولا اغتصابها وعندما قاومته طعنها بسكين ثم خنقها .

و كشفت التحريات ان المتهم ظل يبحث عن جوال داخل محله لوضع جثة الطفلة جني ٥ سنوات فيها ، إلا أنه لم يجد فذهب الي محلات قريبة من محله بحثا عن جوال ، وهو السبب في كشف جريمته بعد أن رصدته كاميرات المراقبة .

وتبين من الفحص للبلاغ أن المتهم وضع الطفلة “ جني ” عقب قتلها داخل الجوال والقي بالجثة بالقرب من محله فى مقلب قمامة ..لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو ..