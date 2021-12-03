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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد مشاركتها في موسم الرياض..إيمان عبدالغني: لم أتخيل أنهم يحفظوا الأغاني المصرية بهذا الشكل.. فيديو

إيمان عبد الغني
إيمان عبد الغني

علقت إيمان عبد الغني مطربة بدار الأوبرا المصرية، على مشاركتها في موسم الرياض، قائلة: "اتبسطا جدا، والجمهور كان رائع".


وأضافت "عبدالغني"، خلال استضافتها ببرنامج "أبلة فاهيتا"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"،: "عملنا حفلتين وكانوا كاملين العدد، ولم أكن أتخيل ذلك"، متابعة: "أول مرة أغني في السعودية، ولم أتخيل أن السعوديين يحفظون الأغاني المصرية بهذا الشكل".

إيمان عبد الغني مطربة بدار الأوبرا المصرية، شاركت في برنامج ذا فويس في موسمه الخامس 2019 The Voice ضمن فريق الفنانة أحلام وتأهلت للعرض المباشر النهائي.

وتعتبر الصوت المصري الوحيد الذي تمكن من الوصول للحلقة النهائية خلال الخمس مواسم منذ بداية البرنامج.

دار الاوبرا المصرية الأوبرا المصرية أبلة فاهيتا برنامج ذا فويس دار الاوبرا المصري برنامج أبلة فاهيتا إيمان عبد الغني

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