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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس هيئة الأركان الأمريكية: غزو روسيا المحتمل لأوكرانيا يهدد مصالحنا الأمنية

مارك ميلي
مارك ميلي

قال مسئول عسكري أمريكي كبير، إن الولايات المتحدة تتبع مؤشرات وتحذيرات حول نشاط عسكري روسي بالقرب من أوكرانيا كافية لإثارة "كثير من القلق"، وإن الخطاب الروسي حدته تتزايد فيما يبدو.

ورفض الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة التكهن بطبيعة الخيارات التي قد تدرسها واشنطن في حالة حدوث غزو روسي، لكن في بعض تصريحاته عن الأزمة، شدد على أهمية سيادة أوكرانيا بالنسبة لواشنطن ولحلف شمال الأطلسي.

وقال ميلي خلال رحلة جوية من سول إلى واشنطن: "تتعرض مصالح أمنية وطنية مهمة للولايات المتحدة والدول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي للخطر هنا إذا اتخذ الروس خطوة صريحة بعمل عسكري عدواني في دولة مستقلة منذ 1991".

تقول أوكرانيا إن روسيا حشدت أكثر من 90 ألف جندي بالقرب من حدودهما المشتركة. لكن موسكو نفت الأحاديث عن أنها تستعد لشن هجوم على جارتها الجنوبية، ودافعت عن حقها في نشر قوات على أراضيها بالشكل الذي تراه مناسبا.

ورفض ميلي الإقرار علنا بتقديراته لعدد القوات الروسية بالقرب من أوكرانيا، لكنه أشار إلى أن مخاوفه تتجاوز الأعداد الأولية للقوات الروسية.

وترفض روسيا التكهنات بشأن استعدادها لغزو أوكرانيا، ونفت تلك المزاعم في أكثر من مناسبة.

الولايات المتحدة رئيس هيئة الأركان روسيا أوكرانيا غزو ميلي

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