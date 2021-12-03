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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

هذا الجسد الذي يسكنني.. معرض لـ مونل جنحو الأحد المقبل

الفنانة مونل جنحو
الفنانة مونل جنحو

في رحاب جاليري ديمي بالزمالك تحتفي الفنانة مونل جنحو بافتتاح أحدث معارضها تحت عنوان "هذا الجسد الذي يسكنني" بعد غد الأحد، في تمام الساعة السابعة مساءا بحضور لفيف من الفنانين والنقاد وعدد من الشخصيات العامة.

 



"هذا الجسد الذي يسكنني" حول هذا العنوان ذكرت الفنانة مونل جنحو .. " قد يبدو إسم المعرض عنوان لرواية ولكنه عنوان لما يحدث في جسدنا منذ القِدم .. فهذا الجسد يرهقنا، يتحدى البعض منّا في كيفية التعامل معه، يشغل حيز كبير من تفكيرنا .. يسعدنا ويشقينا، يحتاج إلى الإنطلاق أحياناً وإلى الهُدنة أحياناً أخرى وإلى الترويض في كثير من الأحيان. هذا الجسد يحتاج أن يُحبّ، أن يُحترم، أن يأخذ شكلاً مقبولاً لنا .. قد تشغله نواقصه وأوجاعه .. قد يتغلّب على الروح ويذلها ويقهرها ولكن إذا حَسُنت إدارته فهو يتصالح مع الروح ويصيران كياناً واحداً لا ينفصل أبداً (جسدي مقدس كذلك جسدك ، لا ينفصل أبداً عن روحي .. جسدنا مقدس إلى أن يواري الثري)"
 

 


مونل جنحو .. فنانة مصرية من أصول متعددة الثقافات، تخرجت بمرتبة الشرف من كلية السياحة والفنادق، غيرت وظائفها عدة مرات لتصل أخيراً إلى حلمها الأول "أن تصبح فنانة"، التحقت بالعديد من المدارس وورش العمل الفنية في مصر وفلورنسا، شاركت في العديد من المعارض منذ عام 2012، لها مقتنيات لدى أفراد بمصر والخارج.

وتقدم الفنانة ما يزيد عن 40 عملاً من بينها أعمالاً نحتية لأول مرة يستمر عرضها حتى 16 ديسمبر الجاري بجاليري ديمي (15 شارع أحمد صبري . الزمالك).

 

يأتي ذلك ضمن خطة المعارض المقامة، لرفع الذاقة الفنية، ونشر المعرفة، ورفع الوعي، والقضاء على الأفكار الظلامية.

 

ويواصل الجاليري تقديم العشرات من المعارض، لكبار الفنانين سواء من مصر أو خارجها.

جاليري ديمي بالزمالك الفنانة مونل جنحو هذا الجسد الذي يسكنني لفيف من الفنانين والنقاد عدد من الشخصيات العامة

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