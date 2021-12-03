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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة …

ماذا انجزت التعليم في مجال الدمج في المدارس في النظام الجديد؟| تفاصيل

ذوي الاحتياجات الخاصة
ذوي الاحتياجات الخاصة

اهتمت وزارة التربية والتعليم الفني اهتماما ملحوظا بذوي الاحتياجات الخاصة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وتماشيًا مع رؤية مصر 2030 لإتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون تمييز، 

واكدت  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى انها تسعى إلى تغيير نظرة المجتمع إلى أبنائنا ذوي القدرات الخاصة؛ وتحويلهم إلى قوة منتجة ومؤثرة في المجتمع.

وقالت وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي لها :  نعمل  على تحسين الفرص التعليمية المقدمة للأطفال ذوى الإعاقات البسيطة ومساعدتهم على التكيف مع المجتمع من خلال دمجهم بالمدارس وتحسين جودة التعليم المقدم لهم.

وفي هذا الإطار بذلت الوزارة جهودًا بارزة لتحقيق الدمج التعليمي فى المدارس من خلال المحاور الآتية:

زيادة أعداد الطلاب ذوى الاحتياجات بمدارس الدمج

- ارتفع عدد الطلاب المدمجين ليصل إلى (108224) طالب وطالبة موزعين على (19005) مدرسة على مستوى الجمهورية للعام 2020/ 2021 مقارنة بـ (17229) طالب وطالبة للعام 2016/2017.

- صدر القرار الوزاري (252) لسنة 2017 والذى ينص على أن كل المدارس دامجة، تيسيرًا على أبنائنا ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم.

التنمية المستدامة للمعلمين

- عقدت الوزارة تدريبات تخصصية ونوعية لما يزيد عن (75) ألف معلم، على أساليب نظام الدمج والتعامل مع الطلاب المدمجين، وجاري الإعداد لتدريب (100) ألف معلم.

 تطوير المناهج الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة

- تم تطوير المناهج بالتعاون مع مديرى عموم تنمية المواد الدراسية، ومركز تطوير المناهج بالإضافة إلى إعداد وثيقة معايير مناهج التربية الخاصة، ومواءمتها لطلاب الدمج في ضوء نظام التعليم الجديد 2.0.

تجهيز وتطوير المدارس

- تجهيز عدد 500 غرفة مصادر تعلم.
- تقديم دعم تكنولوجي لعدد (300) مدرسة دامجة بعدد من المحافظات.
- جاري تجهيز (30) غرفة مصادر وتقديم دعم تكنولوجي لـ (1300) مدرسة دامجة.

التعاون مع شركاء التنمية

- توقيع بروتوكولات مع عدد من الوزارات وأعرق الجامعات المصرية ومنظمات المجتمع المدني. 
- عقد شراكات مع منظمات أجنبية ومحلية لـتقديم دعم تكنولوجي للمدارس الدامجة وتأهيل الكوادر التعليمية.

محور الأنشطة

- تم عقد لقاءات توعوية لنشر ثقافة الدمج في جميع المحافظات استهدفت عدد (10) آلاف معلم وأخصائي ومديري المدارس.

- تحتفل الوزارة سنويًا باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة والذي يصادف 3 ديسمبر من كل عام.

- الأنشطة تقام سنويًا علي المستوي المحلي والإقليمي والجمهور وتتمثل في مسابقات متنوعة لكرة القدم للصم والفكري والدمج وكرة الهدف للمكفوفين، وأقيم أخيرًا ماراثون دراجات في حب مصر بالممشي السياحي ببورسعيد لدعم الأنشطة السياحية للوطن من خلال طلاب مدارس التربية الفكرية والدمج.

- كما أقيمت لأول مرة فصول مزدوجي ومتعددي الإعاقة بمصر وبلغ عددها 11 فصل بدأ العمل بها منذ إعلان فخامة الرئيس عام 2018 عامًا لذوي الإعاقة .. وتم دعم مركز العاشر من رمضان لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالعديد من المتخصصين من حملة الماجستير والدكتوراه بالتعاون مع كلية علوم ذوي الإعاقة لاستقبال 500 حالة يوميًا مجانًا لتقديم الدعم لهم.

- عقد تدريبات لأكثر من 5400 معلم ومدير وأخصائي لتدريبهم علي التعامل مع الطلاب المدمجين.

التربية والتعليم التعليم ذوى الإعاقات البسيطة الدمج التعليمي القدرات الخاصة

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