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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الحرمين الشريفين: توزيع أكثر من 500 جهاز آلي للتعقيم في المسجد الحرام

جهاز آلي للتعقيم
جهاز آلي للتعقيم

كثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام، عمليات التعقيم بـ 70 فرقة تعمل على مدار الساعة.

وأوضح حسن بركات السويهري، مدير الإدارة العامة للوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة، أنه تم تجهيز 70 فرقة تعمل على مدار ٢٤ ساعة لتعقيم كافة جنبات المسجد الحرام وساحاته الخارجية ودورات المياه مستخدمين أكثر من 30 ألف لتر من المعقمات التي تم اختيارها بعناية فائقة وخاصة وصديقة للبيئة لسلامة قاصدي المسجد الحرام.

وأضاف، أنه تم تكثيف جولات الروبوتات الذكية وأجهزة البايوكير -وأيضا- تم توزيع أكثر من 500 جهاز آلي لتعقيم الأيدي حديثة وعالية الجودة وتعمل بخاصية عدم التلامس في عامة البيت العتيق و تم تخصيص كونترات خاصة لتأمين الكمامات البديلة لقاصدي بيت الله حيث يتم توزيع أكثر من 30 ألف كمامة يومياً .

واختتم السويهري، حديثه بأن هذه الخدمات والجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من قبل وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية الأستاذ محمد بن مصلح الجابري.

المسجد الحرام التعقيم الربوتات الذكية جهاز آلي لتعقيم الأيدي الكمامات

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