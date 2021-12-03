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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

التنمية الثقافية يعلن عن جائزة أحمد مبارك في عيون الوطن

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ينظم مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، مسابقة في النقد الأدبي بعنوان  "أحمد مبارك في عيون الوطن"، برعاية النائبة منى عمر عضو مجلس النواب.

تتضمن شروط المسابقة: تقديم دراسة نقدية تبين الأبعاد الفنية والابداعية والدلالية في العمل محل الدراسة مع اظهار الجوانب الشعرية والعاطفية وجماليات النص واساليبه البيانية المؤثرة، تقدم الدراسة في أحد الأعمال الإبداعية للشاعر أحمد مبارك في القصائد التالية: " كانت أمي أُمية"، " وفي مقلة العين تأوي الديار" ، " انها مصر" ، " مصر عادت "، " وقصيدة " البيت " .

تقدم الأعمال لمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية سواء باليد أو من خلال اللينك التالي https://www.cdf.gov.eg/?q=node/15713

وذلك في الفترة من 5 وحتي 26 ديسمبر 2021 ، علي أن تعلن النتائج وأسماء الفائزين في حفل التكريم الأربعاء 5  يناير 2022 بمركز الحرية للإبداع .

يعدّ الشاعر أحمد محمود مبارك واحدا من اهم الأصوات الشعرية المتميزة في سجل الشعر الإسكندري والعالم العربي، اتسمت تجربته الشعرية  بالصدق الإنساني، والانتماء القومي، والحس الديني الواعي، وصاغ تجربته في اشكال شعرية مختلفة مثل  الشكل العمودي المقفى، والتفعيلي .

ولد (مبارك ) في الحادي عشر من شهر مارس عام 1947 بمحافظة البحيرة، تلقى تعليمه بمدينة الإسكندرية، وتخرج في كلية الحقوق بها عام 1971، بدأ الكتابة الأدبية شعرا وقصة قصيرة في سن مبكرة، وتعرف على شعراء الإسكندرية الكبار ومنهم: أحمد السمرة، عبدالعليم القباني، عبدالمنعم الأنصاري، محمود العتريس، محمد برهام، كما زامل عددا من الشعراء المبدعين ومنهم: فوزي خضر، فهمي إبراهيم، صبري أبو علم، أحمد فضل شبلول، محمد رفيق خليل، عبدالمنعم سالم، ناجي عبداللطيف وغيرهم.

كان لمبارك دور فعال ومؤثر في تاريخ الحركة الشعرية في الإسكندرية، فقد شارك في التحكيم في كثير من المسابقات الأدبية والثقافية، وأيضا اختيار الكتب المرشحة للنشر، وانتخب رئيسا لنادي الأدب المركزي بالإسكندرية لدورة 2010 / 2011،

حصل "مبارك" على العديد من الجوائز الأدبية داخل مصر وخارجها، ومنها: جائزة الرافعي في الشعر من مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية بمصر عام 1983، والجائزة الأولى في القصة القصيرة من المجلس الأعلى للثقافة عام 1983، والجائزة الثانية في الشعر من المجلس الأعلى للثقافة، ومسابقة الشعراء الشباب عام 1984، والجائزة الأولى في الشعر من نادي القصيم الأدبي بالمملكة العربية السعودية عام 1410 هـ. والجائزة الثانية في الشعر من نادي أبها الأدبي بالسعودية عام 1410 هـ والجائزة الثانية في الشعر من نادي تراث الإمارات بأبوظبي عام 2000. وفاز بجائزة بحوث الأقاليم الثقافية من هيئة قصور الثقافة بمصر عن بحث بعنوان "الاتجاه الإسلامي لدى عدد من شعراء إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي ووسطه "عام 2005.

توفي الشاعر السكندر الكبير احمد محمود مبارك  بالإسكندرية عصر يوم الأربعاء الثاني عشر من يونيو 2019 .

مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية قطاع صندوق التنمية الثقافية مسابقة في النقد الأدبي أحمد مبارك في عيون الوطن النائبة مني عمر عضو مجلس النواب

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