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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر بيع وشراء الريال السعودى في مصر اليوم الجمعة 3-12-2021

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى اليوم الجمعة

ينشر موقع "صدى البلد " أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة 3 ديسمبر 2021 وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.

أسعار صرف الريال السعودى اليوم الجمعة

وسجلت أسعار صرف الريال السعودى مستهل تعاملات اليوم الأثنين فى البنوك كالتالى : استقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى عند 4.17 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة فى بنوك (مصر ، الأهلى، الأهلى المتحد) 4.18 جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة فى بنوك (بلوم، عودة ، المشرق، فيصل الإسلامى، HSBC) نحو 4.17 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.


سجل سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة فى بنوك (الإمارات دبى الوطني emirates NBD، الإسكندرية ) 4.16جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع.


ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنوك(الأهلي الكويتي، المصرى للتنمية الصادرات EBE، قناة السويس ) نحو 4.15 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك كريدى اجريكول credit agricole نحو 4.14 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع 


وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنوك (مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB ، قطر الوطني QNB )نحو 4.13 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة فى بنك أبوظبي الأول FAB نحو 4.11جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.


ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك البركة نحو 4.08جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك أبوظبى التجاري ADCB نحو 4.07جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر إيران MIDB نحو 4.05جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى المصرف المتحد نحو 4.04 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

الريال السعودى اليوم الجمعة المصرف المتحد بنك البركة الجنيه المصري

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