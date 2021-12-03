سعر بيع وشراء الريال السعودى في مصر اليوم الجمعة 3-12-2021

ينشر موقع "صدى البلد " أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة 3 ديسمبر 2021 وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.



أسعار صرف الريال السعودى اليوم الجمعة



وسجلت أسعار صرف الريال السعودى مستهل تعاملات اليوم الأثنين فى البنوك كالتالى : استقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى عند 4.17 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة فى بنوك (مصر ، الأهلى، الأهلى المتحد) 4.18 جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة فى بنوك (بلوم، عودة ، المشرق، فيصل الإسلامى، HSBC) نحو 4.17 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.





سجل سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة فى بنوك (الإمارات دبى الوطني emirates NBD، الإسكندرية ) 4.16جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع.





ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنوك(الأهلي الكويتي، المصرى للتنمية الصادرات EBE، قناة السويس ) نحو 4.15 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك كريدى اجريكول credit agricole نحو 4.14 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع





وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنوك (مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB ، قطر الوطني QNB )نحو 4.13 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.



ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة فى بنك أبوظبي الأول FAB نحو 4.11جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.





ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك البركة نحو 4.08جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك أبوظبى التجاري ADCB نحو 4.07جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.



سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر إيران MIDB نحو 4.05جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى المصرف المتحد نحو 4.04 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.