أقارب سمير غانم ودلال عبد العزيز في مقابر العائلة.. فيديو وصور

ادعو لهما بالرحمة..

زار أقارب الفنان الرحل سمير غانم والفنانة الراحلة دلال عبد العزيز ، مقابر العائلة اليزم الجمعة للدعاء وقراءة الفاتحة لهما .

يذكر أن حسن الرداد، حل ضيفا على برنامج “ حبر سري ” المذاع على قناة “ القاهرة والناس ”، وتحدث الرداد عن كواليس حياته الشخصية والفنية، كما تحدث عن علاقته بوالدته.

وقال حسن الرداد، إن الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز لم تتوف متأثرة بخبر وفاة سمير غانم، "ولم تعرف خبر وفاة سمير غانم وكنا مخبيين عليها وكان هناك شائعات كثيرة يتم إطلاقها ليست حقيقية ".



وتابع حسن الرداد:" قعدنا 4 شهور في المستشفى مع دلال عبد العزيز ومشفناش الشارع خالص إلا لما خرجنا ندفن سمير غانم"، وتابع: "كنا مخبيين على دلال عبد العزيز فعلا خبر وفاة سمير غانم وكل اللي كان بيتكتب وقتها على السوشيال مش حقيقي خالص".