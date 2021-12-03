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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بطاقتك التالفة تعرضك للحبس والغرامة.. تعرف على اللازم لتجنب العقوبة

بطاقة الرقم القومي
بطاقة الرقم القومي

تضمن قانون الأحوال المدنية، والذي وافق عليه مجلس النواب، وصدق عليه الرئيس السيسي، توضيح للأمور الخاصة باستخراج البطاقات والإجراءات الواجب اتباعها حال انتهاء المدة او اتلافها أو ضياعها.

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الأوراق المطلوبة لتعديل الاسم في البطاقة الشخصية | خدمات

 نص قانون الأحوال المدنية على انه  من يبلغ سن السادسة عشرة بأن يستخرج بطاقة تحقيق شخصية «رقم قومي»، وأن تتضمن بطاقة الرقم القومي بيانات صحيحة مثبتة بأوراق رسمية تقدم لمصلحة الأحوال المدنية التابع لها كل مواطن لاستخراجها.

وأشار قانون الأحوال المدنية أنه كل من تنتهي بطاقته الشخصية أو تتلف يلزم عليه التوجه إلى السجل المدني التابع له لاستخراج بطاقة جديدة، ولا يجوز لشخص حمل بطاقتي رقم قومي والتعامل ببطاقة صدرت له واحدة أخرى جديدة بدلا منها بأي من الأحوال».

وحذر قانون الأحوال المدنية من التعامل ببطاقتي رقم قومي حيث عاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه حال مخالفة النص السابق .

وإذا ترتب ضرر على حمل مواطن لبطاقتين يعاقب الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 

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