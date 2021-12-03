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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إقلاع رحلة طيران استثنائية من المغرب إلى القاهرة لإجلاء المصريين العالقين

سفارة مصر في المغرب
سفارة مصر في المغرب

أعلنت سفارة جمهورية مصر العربية في الرباط عن أن شركة مصر للطيران تنظم رحلة استثنائية من الدار البيضاء إلى القاهرة ؛ لإجلاء المصريين العالقين وعائلاتهم  والمغاربة وغير المصريين المسافرين الي القاهرة غدا السبت

 
وأكدت السفارة المصرية في المغرب أنه يتعين على جميع المسافرين المتوجهين إلي جمهورية مصر العربية (باستثناء الاطفال أقل من 6 سنوات) بما فيهم المواطنون المصريون، حمل شهادة تفيد بتلقي لقاح ضد فيروس كورونا او شهادة إجراء تحليل (PCR) للكشف عن فيروس كورونا المستجد، على أن تكون النتيجة سلبية، قبل 72 ساعة على الأكثر من موعد اقلاع الطائرة في حالة تعذر الحصول علي شهادة اللقاح.
 

وأشارت السفارة المصرية في الرباط إلى أنه يمكن الحجز من خلال الحضور بشكل شخصي بمقر مكتب مصر للطيران بالدار البيضاء او الاتصال بأرقام هواتف مكتب مصر للطيران بمدينة الدار البيضاء.

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