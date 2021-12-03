دعاء سهيل: كل حالة سمنة تحتاج لبرنامج خاص ومناسب للتخسيس

قالت الدكتورة دعاء سهيل خبيرة التغذية، إن لديها برامج خاصة بالتخسيس ولكن كل حالة سمنة يكون لها نظام تسير عليه، وأنه فى برنامجها لا تحرم الشخص من الأكل.

وأضافت دعاء سهيل خلال حوارها مع برنامج البيه والهانم، المذاع على فضائية «صدى البلد» تقديم الإعلامي ممدوح الشناوي، أن الكورس العلاجي يحتوى مكمل غذائي لتعويض ما يفقده الجسم من فيتامينات خلال عملية التخسيس إضافة إلى عناصر غذائية، متابعة" الكورس يحتوي على العديد من الفيتامينات والعناصر".

المتابعة المستمرة

وأشارت دعاء سهيل إلى أن المتابعة المستمرة خلال عملية فقدان الوزن مهمة جدا، متابعة: المتابعة المستمرة ضرورة للتأكد من مدى استجابة الجسم للكورس العلاجي.

ولفتت خبيرة التغذية، إلى أن الكورس العلاجي يساعد في فقدان الوزن بشكل كبير وواضح، دون الشعور بالتعب، موضحة:" هي هتخس من غير ما يبان على منظرها أنها فقدت وزن".