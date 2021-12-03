عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حياة كريمة: السيدة انتصار السيسي بعد زيارتها المنوفية تحقق حلم أسرتين |فيديو

السيدة انتصار السيسي
السيدة انتصار السيسي

نشرت الصفحة الرسمية لمؤسسة حياة كريمة علي موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك "مقطع فيديو ترصد فيه قصص الكفاح لاثنين من أهالي "قرية شما مركز أشمون محافظة المنوفية".

وكتبت الصفحة:" الأحلام الكتير والأماني اللي ما بتنتهيش بحياة أفضل واللي فضلت لسنين مستخبية في قلوب أصحابها .. جه الوقت عشان تتسمع وتنفذ والنهارده حلقة مختلفة بتقدم فيها #حياة_كريمة إيديها لاتنين من أبطال قصص الكفاح من أهالي "قرية شما مركز أشمون محافظة المنوفية" اللي سمعتلهم السيدة انتصار السيسي خلال زيارتها للقرية وقررت ترسم الضحكة على وشوشهم ❤️".

 

ترشيحاتنا

فورين بوليسي: الانتخابات لن تجلب السلام إلى ليبيا.. ومؤتمر باريس مخيب للآمال

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الزراعي بالبحيرة

وضعت حد لخلل العلاقات.. أول تعليق من الرئيس اللبناني بعد استقالة قرداحي

صاصا مش حملك يا كوفيد.. صلاح عبد الله ينتظر مسحة فيروس كورونا

شدت شعري وبـ الشلّوت .. تفاصيل ضرب دوللي شاهين من 3 سيدات

القانون يحدد التزامات للمستثمرين فيما يخص تفعيل دورهم بالتنمية الاجتماعية.. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مات .. حقيقة وفاة حكم مباراة مصر والسودان بعد "بوست" عصام شلتوت

حياة كريمة: السيدة انتصار السيسي بعد زيارتها المنوفية تحقق حلم أسرتين |فيديو

بكرهك.. ابنة شيرين عبد الوهاب تهاجم حسام حبيب من خلال أغنية بعد انفصاله عن والدتها.. فيديو

بطاقتك التالفة تعرضك للحبس والغرامة.. تعرف على اللازم لتجنب العقوبة

عودة التعليم عن بعد بـ السعودية .. وتوجيه عاجل من الوزارة للمدارس

خفض سعر البنزين في مصر.. مؤشرات تراجع قيمة الوقود يناير 2022

لرغبتها الدائمة في إقامة علاقة حميمة.. عريس يقتل عروسه بعد 9 شهور زواج في الطالبية

مفاجأة صادمة.. محمد صلاح خارج قائمة المرشحين لجائزة لاعب الشهر بالدوري الإنجليزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إشادة دولية بفعاليات المعرض الثاني للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021"

يحمل على عاتقه حمايتهم.. ماذا تحقق لذوى الإعاقة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى؟

اعتزل الفن 3 سنوات لخدمة زوجته .. حكاية حب رشوان توفيق عمرها 62 عاما

يٌغرد منفردا في الصدارة.. كيف أبهر مو صلاح العالم وحقق رقما قياسيا؟

فيديو

سيدة تطلب الخلع بسبب النقاب.. فيديو

بسبب وجبة طعام.. صيدلي يقتل جاره المهندس أمام زوجته| فيديو

أغنية وطبيب نفسي ينقذاها .. شيرين تخرج عن صمتها في أزمة حسام حبيب

ده فلتر على إنستجرام.. رد سارة سلامة في لقاء تليفزيوني سبب تشوه ملامحها

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

اﻟﻤﺰﻳﺪ