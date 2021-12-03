حياة كريمة: السيدة انتصار السيسي بعد زيارتها المنوفية تحقق حلم أسرتين |فيديو

نشرت الصفحة الرسمية لمؤسسة حياة كريمة علي موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك "مقطع فيديو ترصد فيه قصص الكفاح لاثنين من أهالي "قرية شما مركز أشمون محافظة المنوفية".

وكتبت الصفحة:" الأحلام الكتير والأماني اللي ما بتنتهيش بحياة أفضل واللي فضلت لسنين مستخبية في قلوب أصحابها .. جه الوقت عشان تتسمع وتنفذ والنهارده حلقة مختلفة بتقدم فيها #حياة_كريمة إيديها لاتنين من أبطال قصص الكفاح من أهالي "قرية شما مركز أشمون محافظة المنوفية" اللي سمعتلهم السيدة انتصار السيسي خلال زيارتها للقرية وقررت ترسم الضحكة على وشوشهم ❤️".