تعرف على مشروعات مبادرة حياة كريمة في مختلف محافظات الجمهورية | انفوجراف

نشرت الصفحة الرسمية لمؤسسة "حياة كريمة" علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " انفوجراف يتضمن أبرز مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " في مختلف محافظات الجمهورية.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=276158787874749&id=100064418903686

ومؤسسة حياة كريمة هي مؤسسة خيرية غير هادفة للربح أشهرت برقم قيد 902 لسنة 2019 بوزارة التضامن الإجتماعي، وهي مؤسسة تهدف لتمكين الفئات الأكثر احتياجاً من توفير حياة كريمة مستدامة لأنفسهم من خلال تدريبهم وتأهيلهم وتنمية مواهبهم بالإضافة إلى تقديم خدمات اجتماعية وصحية وبيئية وتعليمية لمن هم أولى بالرعاية.

وتهدف المؤسسة لتوحيد كافة جهود الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لهدف التصدي للفقر المتعدد الابعاد وتوفير حياة كريمة بها تنمية مستدامة للفئة الأكثر احتياجا في محافظات مصر ولسد الفجوات التنموية بين المراكز والقري وتوابعهما والاستثمار في تنمية الانسان وتعزيز قيمة الشخصية المصرية، وإلى التدخل الإنساني لتنمية وتكريم الانسان المصري وحفظ كرامته وحقه في العيش الكريم لإحداث تغيير ملموس لتكريس كافة مجهودات العمل الخيري والتنموي.