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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة البحيرة

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الزراعي بالبحيرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب 10 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اليوم الجمعة، اثر وقوع حادث تصادم سيارتين علي الطريق الزراعي  أمام مدخل قرية البيضا التابعة لمركز كفر الدوار، تم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

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بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين 

 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين علي الطريق الزراعى أمام مدخل قرية البيضا التابعة لمركز كفر الدوار.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص إصابة 10 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العام بكفر الدوار لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

البحيرة إصابة 10 أشخاص حادث تصادم سيارتين الطريق الزراعى محافظة البحيرة اخبار المحافظات

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