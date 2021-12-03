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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصطفى بكرى: مواقف الإمارات في قلوب المصريين ولا يمكن نسيانها ..فيديو

الإعلامى مصطفى بكرى
الإعلامى مصطفى بكرى

استعرض الإعلامى مصطفى بكرى، كلمة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بمناسبة العيد الـ 50 لدولة الإمارات الشقيقة.

وقال بكري خلال برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن برج القاهرة أضاء بالأمس بألوان علم الإمارات الشقيقة.

وتابع بكرى: أن مصر احتفلت بعيد الشقيقة الإمارات بما يليق بالعلاقات بين البلدين، وما قدمته الإمارات لمساعدة مصر خلال الفترات العصيبة.

وأكد مصطفى بكرى، أن مواقف دولة الإمارات الشقيقة فى قلوب كل المصريين، ولا يمكن نسيانها.

مدبولى 

وأرسل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تهنئة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبعث أيضا تحية وتقدير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتمنيته بدوام الرفعة والتقدم لدولة الإمارات الحبيبة.

وقال مدبولي إنه من دواعي سروري واعتزازي فس هذا اليوم المشهود رسالة ود وتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة، قيادةوحكومة.شعبا بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي للحظة الإتحاد الملهمة التي مثلت نقطة الانطلاق الحقيقة لنهضة هذا الوطن الشقيق بقيادة حكيم العرب الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

وتابع ستظل العلاقات المصرية الإماراتية نموذجا فريدا للتأخي والترابط بين الدول والشعوب العربية ونمطا متفردا لتنسيق الرؤي والمواقف، كما تحرص القيادة السياسية في كلا البلدين الشقيقين علي الاستمرار في تعزيز أطر التعاون ودفعها نحو آفاق أكثر رحابة.

وأضاف أنه من حسن الطالع أن يأتي اليوييل الذهبي لاتحاد دولة الإمارات وهي في بؤرة اهتمام العالم حيث تحتضن إكسبو 2020‪ كحدث استثنائيا يعقد لاول مرة في دولة عربية الأمر الذي يعكس استمرار الإمارات علي المضي في مسيرة التميز وصنع الفارق برؤية قادتها ووعي أبنائها والعمل الجاد في استكمال مسيرة البناء والتقدم

"أجدد التهنئة لدولة الإمارات العربية المتحدة.


واختتم: “أجدد التهنئة لدولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبه العيد الوطني الخمسين راجيا الله عز وجل أن يديم علي الإمارات وشعبها الخير والازدهار”.

الإعلامي مصطفى بكري مصطفى مدبولي دولة الامارات الإمارات الشقيقة رئيس الوزراء

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