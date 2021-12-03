الفائزة لمصر بـ ذهبية العالم في الكاراتيه تكشف تفاصيل فوزها بالميدالية ..فيديو

خصص الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج مصر تستطيع، المذاع عبر دي ام سي، مساء اليوم الجمعة، فقرة لبطلة لعبة الكاراتيه سهيلة ابو إسماعيل والتي حققت الميدالية الذهبية في بطولة العالم رغم إصابتها بقطع في الغضروف.

فيما كشفت سهيلة ابو إسماعيل لاعبة الكاراتيه، تفاصيل حصولها على الميدالية الذهبية في بطولة العالم في رياضة الكاراتيه رغم إصابتها الخطيرة.

وأكدت سهيلة إسماعيل، انه كانت تلعب المباراة النهائية وكانت المباراة في غاية القوة والحماس، مشيرة إلى انها تعرضت للإصابة في المباراة قبل أن تنتهي بخمس ثوان.

وتابعت سهيلة ابو إسماعيل لاعبة الكاراتيه، انه :خلال شعوري بالألم قولت لنفسي مش هطلع من الماتش غير وأنا ميتة" .

وأضافت سهيلة إسماعيل، انها تحملت الألم الشديد خلال الخمس ثواني المتبقية من المباراة، حتى لا تضيع الميدالية، متابعة ان مدربي كان يدربني على تحمل الصعاب والاستمرار رغم أي إصابة.

