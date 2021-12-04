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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدارس القاهرة تمنع هؤلاء من الدخول بداية من اليوم

مدارس
مدارس

تبدأ مدارس محافظة القاهرة اليوم السبت تنفيذ إجراءات منع الدخول إلا بعد التحقق من بطاقة التلقيح ضد فيروس كورونا.

وأعلن محمد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم بـ القاهرة مدير المديرية، بدء تنفيذ إجراءات منع الدخول إلي الديوان والمدارس إلا بعد التحقق من بطاقة التلقيح وهو الإجراء المعمول به منذ بداية ديسمبر حرصا علي صحة وسلامة الجميع.

وأكد أن القرار جاء بعد التنبيه المشدد في الاجتماعات والمخاطبات وعبر مواقع التواصل المختلفة وكذلك الإعلان والتنبيه على  جميع العاملين والمواطنين بعدم السماح لهم بدخول الدواوين والمدارس والمنشآت التعليمية إلا لحاملي بطاقات التطعيم. 

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كما تم تعليق لافتات على أبواب المدارس بعدم السماح بالدخول إلا بعد الحصول على شهادة اللقاح المضاد لفيروس كورونا، حيث التزمت الـ 33 إدارة تعليمية على مستوى القاهرة بالتعليمات.

أوضح أنه سيتم متابعة هذا الأمر بمنتهى الحزم حرصا على الصحة العامة. 

وأشار إلى أن الدولة وفرت جميع إمكانياتها لتوفير اللقاح بالمجان حرصا على سلامة المواطنين. 
كما وفرت وحدات متنقلة وفرق بجميع الأماكن لتطعيم المواطنين بيسر وسهولة.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية ، منها الخط الساخن 105 و 153359105 ورقم الواتس 01553105105.

القاهرة بطاقة التلقيح منع الدخول وزارة التربية والتعليم بطاقات التطعيم

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