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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مصمم الأغلفة إسلام جمال: أقرأ الأعمال الأدبية قبل عمل أي غلاف

اسلام جمال
اسلام جمال

قال المصمم إسلام جمال، مصمم أغلفة الكتب، إن الفترة الحالية تشهد الساحة الثقافية، صدور المئات من الكتب المختلفة في كافة المجالات، بالتعاون مع كافة دور النشر المصرية، والعربية، المقرر مشاركتها في الدورة القادمة من معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الجديدة.

وأضاف إسلام جمال، إنه صمم خلال الفترة الماضية العديد من أغلفة الكتب التي ستعرض في معرض القاهرة، منها على سبيل المثال كتاب عودة من جديد، ورواية أحلام الروح، وغيرها الكثير، لافتا إلى أنه يعتمد في الأساس خلال تصميمه على الإبداع والخيال.


وأشار إلى أنه يستعين في بعض الأغلفة بلوحات فنية لكبار الفنانين التشكيليين، موضحا أنه يطلع على العمل الإبداعي كاملا قبل التصميم، حتى يتثنى له اختيار غلاف يتماشى مع محتوى الكتاب.

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يقام في نهاية يناير المقبل، بمشاركة مئات دور النشر المصرية، والعربية، والأجنبية، وتحل فيه اليونان ضيف شرف، وتم اختيار اسم الكاتب الكبير يحيى حقي شخصية له.

المصمم إسلام جمال مصمم أغلفة الكتب صدور المئات من الكتب كافة دور النشر المصرية معرض القاهرة الدولي للكتاب

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