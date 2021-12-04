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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عبقرية المكان والإنسان.. تفاصيل فعاليات الدورة الـ 26 لسمبوزيوم أسوان الدولي

ختام فعاليات الدورة
ختام فعاليات الدورة الـ 26 لسمبوزيوم أسوان الدولى

وسط أحضان الطبيعة الساحرة و بعد مرور أكثر من 40 يوماً من الأعمال الفنية المتميزة النابعة من روح التاريخ وعبقرية المكان والإنسان شهدت عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية ختام الدورة الـ 26 من مهرجان سمبوزيوم أسوان الدولى. 

وقد شهد فعاليان الحفل الختامى الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، يرافقهم الدكتور فتحى عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية ، والفنان ناسان دوس قوميسير عام السمبوزيوم.

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وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان يشهدان ختام الدورة 26 للسمبوزيوم الدولي

وبدأت الفعاليات بقيام وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان بتفقد الأعمال الفنية التى أنتجتها الدورة الحالية للمهرجان والتى بلغت ١٦ عمل فنى للفنانين المصريين والأجانب. 

وقد أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم على أن سمبوزيوم أسوان الدولى لفن النحت منذ إنشاؤه وعلى مدار 26 عام أصبح رمزاً للريادة الحضارية لمصر فى هذا الفن العريق الذى إمتازت به عبر العصور. 

مشيدة بدور السمبوزيوم فى إحداث طفرة هائلة فى مجال الفنون التشكيلية من خلال إعطاؤه فرصة للتلاقى وتبادل الخبرات والمهارات التى ساهمت فى إبراز أجيال متعاقبة لكبار وشباب الفنانين التشكيلين والنحاتين من مصر ومختلف دول العالم لتساهم أعمالهم الفنية فى إنشاء أكبر متحف مفتوح للسبموزيوم على أرض أسوان  . 

وخلال الفعاليات قدم اللواء أشرف عطية خالص التهانى لإدارة المهرجان وكوكبة الفنانين المشاركين فيه بهذه الدورة  من مهرجان سمبوزيوم أسوان الدولى الذى أصبح علامة مميزة وحدثاً فنياً وثقافياً وتنويرياً عالمياً تحتضنه سنوياً بإعتباره أول مهرجان للسمبوزيوم يتم تنظيمه داخل مصر ، وفى مقدمة المهرجانات على المستوى الدولى. 

وأكد محافظ أسوان بأنه على الرغم من تداعيات وأثار سوء الأحوال الجوية والسيول التي شهدتها المحافظة ، إلا أن إرادة الدولة المصرية نجحت في خروج الدورة الـ 26 لمهرجان سمبوزيوم أسوان الدولى إلى النور والوصول بفعالياته إلى هذا الحفل الختامى الرائع.

وأشاد المحافظ بجهود وزارة الثقافة ممثلة فى صندوق التنمية الثقافية ، بجانب الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والمستثمرين وأصحاب المحاجر والذين ساهموا في إنجاح فعاليات هذه الدورة والمهداه لروح الفنان العالمى الراحل آدم حنين مؤسس سمبوزيوم أسوان الدولى. 

وقد أختتمت الفعاليات بتقديم عروض فنية لفرقة أسوان للفنون  الشعبية ، بجانب قيام وزيرة  الثقافة ومحافظ أسوان بتوزيع دروع وميداليات المحافظة وشهادات التقدير للمكرمين من العمال وشركاء النجاح المساهمين فى نجاح دورات السمبوزيوم  السابقة ، علاوة على الفنانين المشاركين فى الدورة الحالية .

شهدت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة ختام فعاليات الدورة 26 من سمبوزيوم أسوان الدولى لفن النحت اليوم الجمعة، بحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان. 

ويعد سمبوزيوم أسوان الدولى لفن النحت، الأول والأقدم فى المنطقة العربية للنحت على الأحجار، وأسسه الفنان المصرى آدم حنين عام 1996 مستخدما جرانيت أسوان الشهير. 

ختام فعاليات الدورة الـ 26 لسمبوزيوم أسوان الدولى
ختام فعاليات الدورة الـ 26 لسمبوزيوم أسوان الدولى
ختام فعاليات الدورة الـ 26 لسمبوزيوم أسوان الدولى
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