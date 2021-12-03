لأول مرة.. حسن الرداد يكشف آخر لحظات الفنانة دلال عبد العزيز في المستشفى | فيديو

حل الفنان حسن الرداد، ضيفا على الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس".

وكشف الفنان حسن الرداد، عن آخر لحظات الفنانة دلال عبد العزيز في المستشفى قائلا: "دلال عبد العزيز كانت كويسة في المستشفى ولكن قضاء ربنا نفد.

وتابع: كانت كويسة وبنضحك، وكانت لحد آخر لحظاتها بتضحك وبنهزر لآخر ثانية في حياتها، وحسيت بفقدان أمي الثانية، بعد وفاة دلال، والحاجات دي بالنسبة لي مؤلمة جدا، وهتستمر معاا بشكل كبير.

وأضاف: "دلال عبد العزيز كان لها في الخير باع كبير، ومكنتش بتسيب عزاء أو واجب واحد؛ إلا لما تروح له وتدعم صاحبه سواء ماديا أو معنويا، ومش بتتأخر في الواجب".